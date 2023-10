Đà Nẵng: Khốn khổ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lụt

Chiều 17-10, người ở vùng “rốn lụt” đường Mẹ Suốt, TP Đà Nẵng tất tả dọn dẹp. Ai cũng mệt mỏi trước thông tin đợt lũ lụt tiếp theo có thể xảy ra vào đêm nay

Trong sáng 17-10, trời mưa lớn, nước dâng trở lại tràn vào nhà dân 30-50cm, có nơi gần 1m nên người dân phường Hòa Khánh Nam lại tiếp tục dọn dẹp, kê cao đồ

Ông Tuấn (trú hẻm 74/19 Hoàng Văn Thái dẫn ra đường Mẹ Suốt) cho hay nước lụt rút để lại lớp ùn non dày hơn 30cm. Sáng nay, nước lại tiếp tục dâng cao tràn vào nhà. “Dọn mãi không xong mà không dọn thì bùn non đóng thành lớp dày cũng chết. Tối nay mưa lớn thì lại lụt, sáng mai lại phải quét dọn” - người này than thở

Lúc 16 giờ 30, trời vẫn mưa khá lớn. Có kinh nghiệm từ đợt lụt trước, người dân hoàn tất kê dọn, đưa đồ đạc lên cao đề phòng nước dâng trở lại. Ông Đức (trú đường Mẹ Suốt) cho hay chỉ phải 4 ngày mà gia đình phải 2 lần dọn nhà chạy lụt. “Áp thấp nhiệt đới ngoài biển dễ gây mưa lớn lắm, mà mưa lớn thì nhà cửa khu này lại như bị nhấn chìm” - anh Đức nói

Quần áo, nệm, tủ được người dân vùng ngập lụt Hòa Khánh Nam kê cao nhằm tránh hư hỏng khi nước tràn vào nhà trong đêm

Nhiều đồ đạc, tài sản bị nước lũ nhấn chìm từ đêm 13 đến nay vẫn chất đống, hư hỏng chưa kịp dọn thì người dân lại tất tả chạy lũ lần thứ 2

Ông Bùi Trung Khánh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, cho biết, trong sáng nay chính quyền, công an phường và cảnh sát cơ động thành phố đã sơ tán hơn 1.000 người dân khỏi vùng ngập. Đồng thời, các lực lượng cũng bố trí chốt chặn các khu vực ngập sâu

Theo báo cáo, tổng lượng mưa từ lúc 1 giờ ngày 16-10 đến 1 giờ ngày 17-10 phổ biến từ 50 - 100 mm. Dự báo từ sáng sớm 17-10 đến ngày 18-10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Cảnh báo từ 17 đến 19-10, các sông tại Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ

Chiều 17-10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ tại Đà Nẵng. Kiểm tra tại Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà), Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đà Nẵng cần nắm tình hình thời tiết sớm để có giải pháp kịp thời phòng tránh thiệt hại, đảm bảo an toàn cho ngư dân

Trong tình hình thời tiết xấu, thành phố cần đưa ra lệnh cấm biển, khuyến cáo người dân tránh đi vào vùng biển nguy hiểm. Địa phương cần có giải pháp căn cơ, lâu dài, hiệu quả để phòng, chống ngập úng

