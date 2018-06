Đã có kết luận CSGT Hà Nội ‘làm luật’ như ảo thuật

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 13:20 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã có kết luận điều tra và đang báo cáo lên Bộ Công an xin ý kiến.

Ngày 11/6, xác nhận với Tiền Phong, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã có kết luận điều tra vụ Cảnh sát giao thông Hà Nội “làm luật” như ảo thuật mà Tiền Phong phản ánh cách đây gần 3 tháng.

“Đã có kết luận điều tra. Chúng tôi đang trình lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến xem có họp báo công khai hay trả lời Báo Tiền Phong bằng đường công văn và gửi trực tiếp tới cá nhân các phóng viên thực hiện loạt bài này hay không”, vị lãnh đạo này cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, do vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo dư luận, độc giả nên đơn vị phải báo cáo xin ý kiến của Bộ chỉ đạo cho chặt chẽ. Theo vị này, khi có chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông tin ngay cho báo Tiền Phong và độc giả.

Trước đó, 20 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và chỉ huy đã bị đình chỉ công tác 30 ngày (từ 13/3-13/4 đối với 14 cán bộ, chiến sĩ; từ ngày 14/3-14/4 đối với nhóm cán bộ).

Tuy vẫn trong thời gian điều tra, nhưng hết hạn đình chỉ, 20 CSGT này lại được quay lại công việc bình thường. Về vấn đề này, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội lý giải: Việc đình chỉ công tác nhằm để các cán bộ, chiến sĩ tập trung giải trình, kiểm điểm trách nhiệm. Đến nay, đã hết thời hạn 1 tháng, vì vậy, theo vị này 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Hà Nội đã được trở lại làm việc.

Vị lãnh đạo Công an Hà Nội cũng cho biết thêm, hồ sơ vụ việc cũng được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội để tham khảo trước khi có kết luận chính thức.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cũng cho hay, kết luận điều tra sẽ được công bố công khai, minh bạch. “Thời hạn đình chỉ tối đa chỉ 1 tháng, còn thời hạn điều tra tối đa 4 tháng. Tuy nhiên, theo tôi nắm được, những cán bộ, chiến sĩ kia sau khi phục hồi lại công việc sẽ không được bố trí ra đứng đường mà chỉ làm các công tác văn phòng ở nhà”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, trả lời báo Tiền Phong ngày 21/3, Đại tá Trần Hải Quân-Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ (Công an TP Hà Nội), cho biết: bước đầu xác định hình ảnh của lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ được báo Tiền Phong phản ánh trong clip đăng tải ngày 13/3 đúng là cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT TP Hà Nội.

Thứ hai, căn cứ vào tài liệu xác minh ban đầu có cơ sở xác định cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm quy trình trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Thứ ba, căn cứ kết quả kiểm tra ban đầu, cũng như sự cung cấp, bổ sung thông tin của báo Tiền Phong, tổ công tác thấy có dấu hiệu tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Quân cũng nói: “Ngay sau khi báo Tiền Phong đăng phóng sự ngày 13/3, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan thanh tra, tổ chức cán bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh ngay vụ việc. Ngay trong ngày 13 và 14/3, Giám đốc đã tạm đình chỉ 20 cán bộ, chiến sĩ và chỉ huy liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh theo quy định của Bộ Công an.

Cũng trong ngày 13/3, Giám đốc đã có công văn số 944 gửi Ban Biên tập báo Tiền Phong, đồng thời cử tổ công tác bao gồm đại diện lãnh đạo cơ quan thanh tra, cơ quan tổ chức cán bộ, đơn vị nghiệp vụ trực tiếp làm việc với lãnh đạo báo Tiền Phong.

Văn bản gửi báo Tiền Phong, Giám đốc Công an TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự đồng hành của báo trong công tác tuyên truyền, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được; cũng như các ý kiến phản ánh, góp ý đối với những tồn tại, hạn chế của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ”.

Từ kết quả kiểm tra, ngày 18/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ủy quyền cho Thiếu tướng Đinh Văn Toản- Phó Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra có báo cáo kết quả ban đầu với lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội.

Ngày 19/3, cơ quan thanh tra, tổ chức cán bộ đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hà Nội tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Căn cứ kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục trao đổi để báo Tiền Phong nắm được quan điểm của Công an TP trong vấn đề siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm”, Đại tá Quân nói.

Cũng theo ông Quân, Công an TP Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 19/3, trước ngày thành phố yêu cầu. Đại tá Quân nói thêm: “Ban Giám đốc rất kiên quyết, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh”.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội cũng đề nghị báo Tiền Phong tiếp tục hợp tác, giúp đỡ CATP làm trong sạch, lành mạnh lực lượng. Công an TP Hà Nội cũng cung cấp đường dây nóng để nhân dân có thể thông báo kịp thời các vấn đề bức xúc, hoặc gương người tốt, việc tốt để xử lý kịp thời. Số điện thoại đường dây nóng 0692196277 sẽ do Thanh tra CATP Hà Nội trực.