Cựu luật sư Trần Đình Triển bị bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 3 năm tù

Bản án sơ thẩm thể hiện tháng 5-2024, TAND tối cao ra văn bản đề nghị cơ quan điều tra xác minh 2 bài viết đăng trên Facebook "Trần Đình Triển" do có nội dung ảnh hưởng đến uy tín của TAND tối cao và lãnh đạo TAND tối cao. Điều tra sau đó xác định bị cáo Triển trong quá trình hành nghề luật sư có bức xúc vì cho rằng ngành tòa án còn những điều chưa hợp lý. Do vậy viết 3 bài trên Facebook cá nhân về ngành tòa án nhưng "không có tài liệu, chứng cứ xác thực". Hội đồng giám định Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) kết luận một trong các bài viết trên Facebook "Trần Đình Triển" có nội dung ảnh hưởng tới uy tín; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống tòa án, lãnh đạo tòa án; gây ảnh hưởng xấu an ninh. Bài viết này có 1.400 lượt like, 100 bình luận, 136 lượt chia sẻ. Tại tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Đình Triển khai viết bài trên Facebook với mục đích góp ý xây dựng cho hệ thống tòa án, không nhằm xâm phạm quyền, lợi ích của ai. Bản án sơ thẩm cho rằng với loại tội phạm này, khách thể bị xâm hại là trật tự quản lý hành chính của Nhà nước nên vụ án không có bị hại. TAND tối cao đã có văn bản không có yêu cầu gì nên không đưa cơ quan này vào tham gia tố tụng. Hành vi của bị cáo Triển là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong xã hội… Do vậy, tòa sơ thẩm phạt bị cáo Trần Đình Triển 3 năm tù.