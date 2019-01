Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị khởi tố bổ sung

Thứ Năm, ngày 10/01/2019 13:49 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" đối với Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà.

Sai phạm của nguyên chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà Sự kiện:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 8-1-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, cùng ngày đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.

Trong đó, đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Ông Trần Bắc Hà khi còn đương chức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với những người sau về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam:

Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Bị can Đoàn Ánh Sáng

Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành.

Bị can Ngô Duy Chính

Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành.

Bị can Nguyễn Xuân Giáp

Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành.

Bị can Phạm Hồng Quang

Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành.

Bị can Đặng Thanh Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Bị can Đoàn Hồng Dũng

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 9-1-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.