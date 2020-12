Cựu cán bộ Bộ công an rất ân hận vì tuồn tài liệu mật cho ông Nguyễn Đức Chung

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 00:30 AM (GMT+7)

Ngày 11/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ông Nguyễn Đức Chung – Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng đồng phạm ra xét xử sơ thẩm. Theo luật sư bào chữa cho người chiếm đoạt tài liệu rồi chuyển cho ông Chung, thân chủ của bà rất ân hận, tiếc nuối.

Cựu cán bộ Bộ Công an sức khỏe tốt

Theo quyết định của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, 8h sáng mai, ông Nguyễn Đức Chung và 3 đồng phạm khác sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cựu cán bộ Bộ Công an Phạm Quang Dũng bị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Trung (nguyên cán bộ Công an an TP.Hà Nội, biệt phái công tác tại Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội), Nguyễn Anh Ngọc (nguyên Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, biệt phái công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) bị VKSND Tối cao truy tố cùng với tội danh như cựu Chủ tịch Hà Nội, nhưng theo khoản 1, Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Đức Chung đã thông qua Phạm Quang Dũng để nắm bắt thông tin quá trình điều tra "Vụ án Công ty Nhật Cường".

Trao đổi riêng với PV Dân Việt, luật sư Ngô Kim Lan (Đoàn luật sư TP.Hà Nội, người bào chữa cho bị cáo Phạm Quang Dũng) cho biết, cựu cán bộ Bộ Công an tỏ ra rất ân hận, ăn năn trước hành vi vi phạm của mình.

Theo chia sẻ từ luật sư Ngô Kim Lan, hiện tại tinh thần của cựu Cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an bình thường, sức khỏe tốt.

"Dũng rất buồn, day dứt. Bất kỳ một buổi lấy cung nào cũng ôm mặt, thể hiện sự nuối tiếc, ân hận" – luật sư Lan cho biết.

Theo vị luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội, khi bào chữa cho bị cáo Dũng, bà không thấy áp lực gì. Bà cảm thấy tiếc nuối cho Dũng bởi Dũng còn trẻ, còn nhiều cơ hội, tuy nhiên đã có hành vi vi phạm mà mất tương lai.

Vị luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Quang Dũng cũng thông tin, trong những lần tiếp xúc, bị cáo này nói tiếc nuối cho bố mẹ, cho vợ con vì đã đặt hi vọng vào bị cáo này, chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của Dũng mà Dũng dẫn tới vòng lao lý.

Trước phiên sơ thẩm của vụ án, luật sư Kim Lan cho biết, bà cũng chuẩn bị bào chữa cho thân chủ như nhiều vụ án.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên phải), bị cáo Dũng đã tỏ ra rất ân hận, ăn năn trước hành vi vi phạm của mình.

"Tôi cũng như mọi vụ án khác, cũng sao chụp hồ sơ, viết bài bảo vệ" – luật sư Ngô Kim Lan nói.

Theo cáo trạng, để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường", cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã thông qua ông Phan Huy Lệ - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành giới thiêu, làm quen với cháu ruột ông Lệ là Phạm Quang Dũng.

Dũng thời điểm đó là người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường".

5 lần chiếm đoạt tài liệu mật

Kết quả điều tra xác định, Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường", trong đó có 2 lần Dũng chuyển 7 tài liệu cho cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Cụ thể, lần 1 vào khoảng đầu tháng 8/2019, lúc này Phạm Quang Dũng dùng điện thoại chụp 1 tài liệu là "Kế hoạch điều tra (tiếp theo kế hoạch điều tra ngày 28/6/2019) vụ án Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật Dịch vụ Nhật Cường ngày 5/8/2019".

Dũng khai không nhớ đã dùng điện thoại chụp tài liệu này của ai trong đơn vị. Sau đó Dũng đã gọi điện qua ứng dụng "Viber" để trao đổi nội dung tài liệu cho cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ điện thoại của Phạm Quang Dũng, phát hiện còn lưu file ảnh chụp tài liệu này.

Nhà chức trách xác định, ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan tới "Vụ án Công ty Nhật Cường". Trong ảnh là thời điểm cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà riêng ông Chung vào cuối tháng 8/2020. Ảnh: Nguyễn Hòa

Lần thứ 2, trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019, Dũng đã photo tại cơ quan để mang về nhà 3 tài liệu. 3 tài liệu này gồm báo cáo đề xuất về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019; báo cáo sơ kết vụ án về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019; báo cáo ngày 9/8/2019 về kết quả điều tra từ ngày 5/8/2019 đến 9/8/2019.

Trước khi chuyển tài liệu cho ông Nguyễn Đức Chung, từ 22 giờ 55 phút đến 23 giờ 7 phút ngày 24/8/2019, Phạm Quang Dũng đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh, lưu giữ 3 tài liệu, báo cáo trên tại nhà Dũng.

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ điện thoại của Dũng, trong đó còn lưu giữ 3 tài liệu trên. Dũng khai không nhớ lấy và chụp tài liệu trên của ai trong đơn vị.

Tối ngày 25/8/2019, Dũng đã liên hệ, thông báo cho Nguyễn Đức Chung về việc có tài liệu và cho người đến nhận, đồng thời cho 3 tài liệu trên và 1 tài liệu là "Bảng tổng hợp thu/chi của Công ty Nhật Cường Software từ năm 2017 đến năm 2019" (đây là tài liệu mà Dũng có được khi tham gia kiểm tra, khôi phục hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường vào đầu tháng 7/2019) cho vào 1 phong bì khổ A4, dán kín.

Theo yêu cầu của ông Nguyễn Đức Chung, từ 19 giờ 32 phút đến 22 giờ 37 phút cùng ngày, Nguyễn Hoàng Trung đã gọi điện, nhắn tin qua ứng dụng Zalo với Dũng để hẹn gặp và nhận phong bì chứa 4 tài liệu trên.

Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Trung đã mang tài liệu đến nhà và đưa cho cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Trung thừa nhận việc chuyển tài liệu trên, tuy nhiên nói không biết đây là tài liệu liên quan vụ án "Công ty Nhật Cường".

Ở lần chiếm đoạt thứ 3, khoảng ngày 4/9/2019, Dũng đã photo tại cơ quan để mang về nhà 1 tài liệu là "Báo cáo đề xuất việc liên quan Sở thông tin và truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, đề ngày 29/8/2019".

Cơ quan Anh ninh điều tra đã thu giữ tài liệu trên điện thoại di động của Dũng, Dũng cũng khai không nhớ lấy và photo tài liệu này của ai trong đơn vị. Ở lần này, Dũng khai gọi điện qua Viber để trao đổi thông tin, tài liệu cho ông Chung.

Lần thứ 4, khoảng cuối tháng 2/2020, đầu tháng 3/2020, Dũng đã lấy 1 tài liệu là "Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 2/2020/BC-C03-P1 ngày 24/2/2020 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an".

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ tài liệu này tại nhà Dũng, Dũng khai không nhớ lấy và photo tài liệu của ai trong đơn vị. Tài liệu này Dũng khai chưa chuyển cho cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Lần cuối cùng Dũng thực hiện chiếm đoạt tài liệu là vào khoảng ngày 4/6/2020. Theo đó, khoảng 23h ngày 4/6/2020, Dũng đã đột nhập vào phòng làm việc của Trưởng phòng 14, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trước đó Dũng đã lấy và đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của Trưởng phòng 14. Ở lần đột nhập này, Dũng dùng điện thoại chụp 3 tài liệu gồm 26 trang, tương ứng với 26 file ảnh chụp tại bàn làm việc của Trưởng phòng 14.

Các tài liệu gồm báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng Buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của Công ty Nhật Cường ngày 6/5/2020; tài liệu báo cáo đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về tiến độ, kết quả, kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường ngày 30/5/2020; báo cáo kết quả xác minh việc Công ty Nhật Cường cung cấp dịch vụ công cho TP.Hà Nội từ 2017 đến 2019, tháng 6/2020.

Nguồn: https://danviet.vn/nguoi-tuon-tai-lieu-mat-cho-ong-nguyen-duc-chung-rat-an-han-20201210181910256...Nguồn: https://danviet.vn/nguoi-tuon-tai-lieu-mat-cho-ong-nguyen-duc-chung-rat-an-han-20201210181910256.htm