Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kháng cáo xin hưởng khoan hồng

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 22:54 PM (GMT+7)

Ông Nguyễn Bắc Son xin cấp xét xử phúc thẩm cho mình hưởng khoan hồng hơn nữa. Trước đó, cựu Bộ trưởng đã bị tuyên tù chung thân cho 2 tội danh.

Mobifone mua AVG Sự kiện:

Bị cáo Nguyễn Bắc Son được đưa tới tòa án Hà Nội

TAND TP Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Bắc Son – nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, ông Son bị xác định đã chỉ đạo việc Tổng Cty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Cty CP Nghe nhìn toàn cầu AVG gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng. Khi mua bán xong, ông Nguyễn Bắc Son được hối lộ 3 triệu USD, hiện đã giao nộp số tiền này.

Vì vậy, tòa án đã tuyên phạt ông Son 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công”, tù chung thân cho tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã gửi kháng cáo với nội dung: “Bị cáo thấy mức án tù chung thân là quá nặng, bị cáo viết đơn này xin kính trình bày một số nội dung, kính đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội rộng lượng khoan hồng, giảm mức án cho bị cáo... Bị cáo nay đã sang tuổi 67, sức khỏe đã yếu đi rất nhiều do mắc phải một số căn bệnh... Đến nay tai trái của bị cáo hoàn toàn không nghe được gì, chỉ còn tiếng ve kêu suốt ngày rất khó chịu. Bị cáo bị xơ vữa động mạch vành tim, hẹp mạch vành nên lượng máu vào tim giảm”.

Cũng theo ông Son, do bản thân mắc bệnh tim mạch nên trong giai đoạn điều tra, ông đã hai lần bị ngất đi, bất tỉnh ngay tại bàn làm việc của CQĐT. Trong đó, có 1 lần bị ngất do nhồi máu cơ tim nhưng may mắn được cán bộ điều tra đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tiếp đến, cựu Bộ trưởng khẳng định bản thân đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong 45 năm công tác, bị cáo nhận được nhiều phần thưởng cao quý là các huân, huy chương.

Ngoài ra, ông Nguyễn Bắc Son khẳng định đã tự khai nhận hành vi nhận hối lộ từ giai đoạn điều tra và nay đã khắc phục hết hậu quả hành vi này. Vì vậy, ông Son đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét cho mình hưởng khoan hồng để sau khi cải tạo có thể sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Tương tự ông Son, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Phó TGĐ Mobifone cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cho rằng, bản án sơ thẩm có phân hóa được một phần vai trò trách nhiệm của các bị cáo, nhưng chưa triệt để; quy kết bị cáo biết rõ tình hình tài chính của AVG thua lỗ nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội là không đúng với bản chất...

