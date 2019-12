Cuối tuần, miền Bắc có nơi rét dưới 10 độ C, miền Nam trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số nơi có mưa phùn nhỏ, sau trời tạnh ráo, âm u. Trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, vùng núi rét đậm, rét hại với nhiệt độ từ 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Từ ngày 28/12, nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng chậm, trời vẫn còn rét nhưng có đôi lúc hửng nắng vào trưa chiều.

Các tỉnh từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/cuoi-tuan-mien-bac-co-noi-ret-duoi-10-do-c-mien-nam-troi-nang-1044947.htmlNguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/cuoi-tuan-mien-bac-co-noi-ret-duoi-10-do-c-mien-nam-troi-nang-1044947.html