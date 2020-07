Cuối tuần, cả nước hứng một đợt mưa diện rộng, nhiều nơi mưa rất to

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 06:48 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/7), các tỉnh Bắc Bộ ban ngày sẽ cục bộ có nắng, từ chiều tối và đêm trở đi, khả năng xuất hiện mưa dông nhiều hơn.

Ngày 1/8, trời nhiều mây hơn, ngày khả năng vẫn có nắng. Tuy nhiên, từ đêm 1/8 đến ngày 5/8, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 31/7 sẽ có mưa rào và dông rải rác. Sau đó, từ 1/8, mưa sẽ tăng lên dần khi áp thấp nhiệt đới di chuyển vào gần đất liền, có nơi đặc biệt mưa rất to. Đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần cũng có mưa, mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Nguyên nhân là do gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên tạo hình thái gây mưa.

