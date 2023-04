Cung cấp hotline phản ánh việc cò mồi “xếp lốt” đăng kiểm

Ngày 18/4, Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực đang diễn ra tại một số trung tâm đăng kiểm.

Cán bộ kiểm định ô tô tại trung tâm đăng kiểm

Theo đó, thời gian qua, Cục Đăng kiểm nhận được nhiều phản ánh về hành vi tiêu cực như nhận làm dịch vụ xếp hàng lấy số hoặc cò mồi làm thủ tục kiểm định xe cơ giới… gây mất an ninh trật tự, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Để kịp thời xử lý các hành vi tiêu cực, Cục Đăng kiểm đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện các hành vi trên thì gọi đến đường dây nóng 02437684072 hoặc 0985961766 để phản ánh.

Cùng ngày, Bộ GTVT đã có văn bản do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Cụ thể, để khắc phục tình trạng ùn tắc tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK) trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ và nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cấp bách, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm giải quyết khó khăn, bất cập trong hoạt động kiểm định và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan.

Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết triệt để và hiện vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, có thể phát sinh thêm một số vi phạm, tiêu cực khác.

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, từng bước khắc phục triệt để những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm, đồng thời kịp thời ngăn ngừa các hành vi lợi dụng tình hình khó khăn để trục lợi, gây mất an ninh trật tự.

Do đó, Bộ GTVT đề nghị UBND quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương bbố trí lực lượng, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các TTĐK; tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chủ động lựa chọn, đăng ký đặt lịch kiểm định tại các TTĐK, tránh tình trạng tập trung số lượng lớn phương tiện chờ tại khu vực lân cận các TTĐK dẫn đến ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông cục bộ.

Chủ động theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, nhất là việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc ùn tắc phương tiện tại các TTĐK để thực hiện các hành vi trục lợi gây bức xúc dư luận xã hội, mất niềm tin của nhân dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện giao thông, trường hợp phát hiện các sai phạm phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên trong thực thi nhiệm vụ.

Chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, nhân viên làm công tác đăng kiểm; tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.

