Cư dân vùng siêu bão: Lô cốt cộng đồng

Những kinh nghiệm phòng chống bão ở các làng chài miền Trung vẫn cần được phổ biến rộng rãi. Bởi theo chương trình “Nhà an toàn chống chịu bão, lụt”, do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức, tới nay đã xây dựng được 4.100 ngôi nhà chống lũ cho những hộ dân nghèo vùng biển miền Trung. Chương trình này đã khảo sát và công bố vẫn còn 110.000 hộ gia đình ở 28 tỉnh, thành ven biển Việt Nam đang sống trong những ngôi nhà được đánh giá là có tình trạng không an toàn khi có bão