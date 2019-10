Sau nửa tháng im lặng, Công ty nước sạch sông Đà lần đầu xin lỗi người dân

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 09:22 AM (GMT+7)

“Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà chúng tôi mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ”, Viwasupco nói lời xin lỗi.

Sự cố nước sạch sông Đà nhiễm bẩn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân Thủ đô. Ảnh: Trường Phong

Liên quan đến sự cố tràn dầu thải vào nguồn nước sản xuất của nhà máy nước sông Đà, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) vừa cho biết, đã hoàn tất khắc phục sự cố để đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại cho khách hàng.

Đồng thời đã xác định được nguyên nhân, bản chất vụ việc, trên cơ sở đó đánh giá thiếu sót và nhìn nhận trách nhiệm của mình.

Theo Viwasupco, về chất lượng nước, căn cứ trên các mẫu xét nghiệm nước các ngày 14, 16, 18/10 do Viện sức khỏe nghề nghiệp & môi trường và các mẫu xét nghiệm nội kiểm ngày 16/10 của Quatest, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế Hà Nội đã công bố rằng nguồn nước sông Đà đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn chất lượng QCVN01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành, an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Sau khi đánh giá đúng mức sự cố, công ty đã huy động công nhân, nhân công thuê ngoài và thuê Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) tổ chức vớt váng, sử dụng phao, gói hút dầu chuyên dụng để hút dầu trên khu vực đầu nguồn, đổ than hoạt tính trên hơn 3km kênh dẫn vào hồ chứa, nạo vét toàn bộ lớp đất đá dính dầu và bùn ao trên toàn bộ khu vực nhiễm dầu, kể cả bùn ao của các hộ dân lân cận.

Ngoài ra, công ty cũng đã súc xả toàn bộ tuyến ống truyền tải, bể chứa trung gian, bể chứa tại trạm điều tiết, tiến hành thay mới toàn bộ cát lọc tại vị trí các bể lọc và phối hợp với các đơn vị phân phối nước để thực hiện súc xả tuyến ống và bể chứa của khách hàng.

Về việc xác định nguyên nhân, thông tin từ các cơ quan chức năng đến thời điểm này cho thấy sự cố bắt nguồn từ hành vi đổ một lượng lớn dầu thải vào nguồn nước trong khi công ty chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp, do con người cố tình gây ra, dẫn đến lúng túng trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt bình thường của người dân.

Viwasupco cho hay, là một doanh nghiệp, công ty ý thức rằng sự lo lắng của khách hàng và sự hoang mang của người dân mới là tổn thất lớn nhất.

“Chúng tôi xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố (tương đương một tháng tiền nước)”, cách đền bù của Viwasupco.

Viwasupco cam kết sẽ có các phương án ứng phó cho tất cả tình huống khẩn cấp, căn cứ trên các phương án đó lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và tuyển dụng đào tạo nhân sự, nhằm bảo đảm cung cấp nước ổn định cho người dân, với chất lượng nước đáp ứng quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành.