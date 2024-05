Nữ Việt kiều lừa bán nhiều căn hộ thu hơn 300 tỷ đồng

Bị cáo Trinh cùng đồng phạm tại phiên tòa ngày 10/5.

Trong vụ án này có 3 bị cáo, gồm: Vũ Bảo Trinh (quốc tịch Mỹ, chủ Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị - Công ty Nam Thị), Tô Văn Chí Tâm (nguyên Chủ tịch Công ty Nam Thị) và Hoàng Thái Anh (SN 1972, từng đứng đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Công ty Nam Thị).

Trước đó, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trinh mức án tù chung thân, bị cáo Tâm 17 năm tù, bị cáo Anh 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, bị cáo Trinh, các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm sáng nay, cả 3 bị cáo đều được dẫn giải tới toà, các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo có mặt. Sau phần thủ tục, Chủ toạ phiên toà công bố bản án sơ thẩm, nội dung vụ án. Bản án xác định, Công ty Nam Thị làm chủ đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh. Dự án được doanh nghiệp thế chấp cho Công ty Tài chính Cao su để vay 95 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo.

Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp Công ty của bà Trinh không được chuyển nhượng, góp vốn...căn hộ khi không được bên nhận thế chấp đồng ý. Tuy nhiên, bà Trinh đã chỉ đạo Tâm và Thái Anh lập hồ sơ giả, ký hợp đồng bán căn hộ thuộc dự án La Bonita cho nhiều người, thậm chí một căn bán cho nhiều người. Tổng cộng có 88 tổ chức cá nhân mua 118 căn hộ của Công ty Nam Thị với giá trị 485 tỷ đồng. Công ty này đã nhận 423 tỷ đồng của khách hàng.

Quá trình điều tra chỉ có 50 cá nhân, tổ chức tố cáo bà Trinh và đồng phạm chiếm đoạt của họ hơn 332 tỷ đồng. Bà Trinh đã trả lại cho họ gần 23 tỷ, còn chiếm đoạt hơn 309 tỷ đồng. Bà Trinh khai nhận, từng là chủ của Công ty Nam Thị nhưng giao cho Anh và Tâm điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty. Việc mua bán các căn hộ La Bonita trước tháng 11/2017 là do Anh thực hiện nên bà Trinh không biết Công ty ký hợp đồng mua bán một căn hộ cho nhiều người. Sau này, khi nhận lại Công ty, bị cáo Trinh phải giải quyết các khoản nợ do Anh để lại, nên phải ký các hợp đồng mua bán căn hộ cho nhiều người.

Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng nhận định, bị cáo Anh chỉ là người làm thuê, mọi hoạt động của Công ty đều do bà Trinh chỉ đạo. Bị cáo Tâm cũng khai nhận việc này. Trước khi bị tố cáo hành vi lừa đảo, bà Trinh đã bán dự án cho Công ty khác. Do vậy, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh nhận định, bị cáo Trinh có vai trò cầm đầu, chỉ đạo Tâm và Anh thực hiện hành vi sai phạm; trực tiếp hưởng lợi từ 309 tỷ đồng chiếm đoạt của 50 bị hại, do đó phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền này.

Cùng ngày, sau khi nghe các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định hoãn phiên toà để xem xét các tình tiết, thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau.

