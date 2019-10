Công an xác minh thông tin nhân viên trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ đe dọa, đánh học sinh

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 14:47 PM (GMT+7)

Sau khi nhận được phản ánh từ báo chí, cơ quan công an đã ngay lập tức vào cuộc xác minh Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt.

Ngày 30/10, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc nhân viên Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt mắng chửi, dọa có dao trong cặp và đánh học sinh.

Một giờ tập của học viên Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt (Nguồn: Fanpage trung tâm)

“Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, vào tối qua (29/10), phòng PA03 phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn đã đến địa chỉ của Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt tại tầng 3 khu KTX trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Qua xác minh, bước đầu chúng tôi xác định trung tâm Tâm Việt đã không còn ở địa chỉ nói trên mà đã chuyển trụ sở về Đông Anh, Hà Nội từ ngày 30/9. Tuy nhiên, kể cả khi trung tâm đã chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm rõ những phản ánh về việc mắng chửi, đe dọa trẻ cũng như việc cơ sở vật chất không đủ điều kiện chăm sóc các cháu. Khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý”, Đại tá Lương thông tin.

Trước đó, ngày 29/10, báo chí đã phản ánh việc Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt xảy ra sự việc giáo viên có những hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức với học viên là các em nhỏ bị tự kỷ tại đây. Ngoài việc mắng chửi, đe dọa, một nữ giáo viên còn ném bóng vào mặt một bé gái trong giờ luyện tập tung hứng bóng.

“Đùa với bố mày đấy à? Trong túi xách bao giờ cũng có dao đấy nhé”, nữ giáo viên quát mắng trong clip.

Đồng thời, việc cơ sở vật chất không đảm bảo điều kiện vệ sinh, tính riêng tư cho các học viên khác giới cũng như việc có em ở độ tuổi dậy thì “nghịch” vùng nhạy cảm trong lớp học cũng được báo chí phản ánh trong những bài viết đã đăng tải.