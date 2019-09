Công an triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Alibaba

Danh sách 22 công ty của Alibaba 01. Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, trụ sở đặt tại số 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1 đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 đặt tại số 52, Quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm Tổng giám đốc. 02. Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm Tổng giám đốc. 03. Công ty Cổ phần vận tải Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Trang Chí Linh đứng tên làm Tổng giám đốc. 04. Công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp, trụ sở đặt tại số 52, Quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm Tổng giám đốc. 05. Công ty Cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm Tổng giám đốc. 06. Công ty Cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên làm Tổng giám đốc. 07. Công ty Cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Huy Phúc đứng tên làm Tổng giám đốc. 08. Công ty Cổ phần Bất động sản Big Bang, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên làm Tổng giám đốc. 09. Công ty Cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang Sơn đứng tên làm Tổng giám đốc. 10. Công ty Cổ phần đại ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm Tổng giám đốc. 11. Công ty Cổ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại Khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm Tổng giám đốc. 12. Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm Tổng giám đốc. 13. Công ty TNHH Thời trang ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên làm Giám đốc. 14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm Giám đốc. 15. Công ty Cổ phần ALI Xanh, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Phúc Thạnh đứng tên làm Giám đốc. 16. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm Tổng giám đốc. 17. Công ty Cổ phần địa ốc và đầu tư phát triển 108, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên làm Giám đốc. 18. Công ty TNHH Truyền Thông ALI, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên làm Giám đốc. 19. Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm Giám đốc. 20. Công ty TNHH giải pháp tài chính MTV ALI, trụ sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên làm Giám đốc. 21. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm Tổng giám đốc. 22. Công ty Cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm Tổng giám đốc.