Công an TP.Hải Phòng: Nam điều dưỡng mắc COVID-19 về Hải Dương vào cuối tháng 1

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 22:05 PM (GMT+7)

Theo Công an TP.Hải Phòng, nam điều dưỡng mắc COVID-19 có về TP.Hải Dương và huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) trong 3 ngày cuối tháng 1/2021.

Chiều 23/2, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở y tế Trần Anh Cường cho biết, TP đã tập trung cao truy vết chùm 3 ca bệnh, trong đó bệnh nhân 2385 Đ.T.P có 311 F1, 1.423 F2. Khai thác bệnh nhân 2391 N.V.Q vì có nhiều lịch trình đi chung với bệnh nhân 2385, nên ngoài các F1 đã được xác định, phát hiện được thêm 5 F1. Bệnh nhân 2392 Đ.T.T (em gái bệnh nhân P.) có 52 F1. Trong đêm 22/2, ngành Y tế phối hợp với các bộ ngành Trung ương xác minh được nguồn lây của các bệnh nhân là từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Ngành Y tế đã lấy 1.737 mẫu của toàn bộ xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng kết quả 1.337 mẫu âm tính, còn lại chờ kết quả. Ngày hôm nay đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng của toàn bộ khu vực liên quan của quận Lê Chân.

Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng nơi 2 điều dưỡng mắc COVID-19 làm việc

Đại diện lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng báo cáo, từ đêm 22/2, Công an TP đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an quận Lê Chân tiến hành khai thác bệnh nhân 2391 N.V.Q nắm được thông tin, ngày 23, 24/1 bệnh nhân Q. đã về TP.Hải Dương của tỉnh Hải Dương.

Đến 27/1 bệnh nhân Q. về quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Ngày 28/1 Q.về Hải Phòng về nhà của bệnh nhân Đ.T.P ở xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phong ăn cơm, từ đó ở lại TP.Hải Phòng. Vào thời gian bệnh nhân Q. về tỉnh Hải Dương, tình hình dịch bệnh tại tỉnh này đang diễn biến phức tạp.

Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng với mục tiêu cao nhất để truy vết các F1 và xác định yếu tố hình sự liên quan. Tuy nhiên, hiện nay bệnh nhân N.V.Q đang ở trong môi trường cách ly, nên lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn, công an TP sẽ tiếp tục khai thác tiền sử đi lại của bệnh nhân.

Trước đó, tối 22/2, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 2 bệnh nhân 2385 và 2391, do "có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh".

2 bệnh nhân này đều là điều dưỡng tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, được phát hiện mắc COVID-19 thông qua lấy mẫu sàng lọc trong cộng đồng.

Bệnh nhân 2385 Đ.T.P., 26 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông vận tải.

Bệnh nhân 2391 N.V.Q., 27 tuổi, quê quán Cẩm Giàng, Hải Dương, hiện trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng. Bệnh nhân Q. là điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải và là người yêu của bệnh nhân 2385.

