Công an TP HCM chỉ cách giải quyết khi nhận cuộc gọi con cấp cứu ở bệnh viện

Ngày 7-3, Công an TP HCM đã phát đi thông báo đến người dân khi nhận được cuộc gọi thông báo "con bị tai nạn, chấn thương sọ não đang cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy" rồi bị lừa tiền.

Gặp trường hợp nhận được cuộc gọi, Công an TP HCM khuyến cáo phụ huynh cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn; Công an quận, huyện, TP Thủ Đức).

Phụ huynh cũng có thể liên hệ Trực ban Công an TP HCM (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý.

Khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6-3, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chỉ trong buổi sáng cùng ngày đã có 4 phụ huynh đến bệnh viện khi nhận được cuộc gọi "con bị tai nạn chấn thương sọ não cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy cần tiền mổ gấp".

Khoảng 9 giờ 40 ngày 6-3, Phòng bảo vệ bệnh viện tiếp nhận một trường hợp là chị N.T.P (SN 1986). Chị P. có con học tại một trường học ở quận Tân Phú bị lừa chuyển khoản gấp 20 triệu đồng với lý do con chị bị té, chấn thương sọ não đang cần tiền mổ gấp.

Khoảng 20 phút sau, phòng bảo vệ tiếp tục tiếp nhận thêm 2 trường hợp là phụ huynh của Trường học Quốc tế Canada ở quận 7 và Trường Á Châu ở quận 10 đến trình báo.

Chị Đ.T.M.T (SN 1981) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng. Còn anh N.Đ.N (SN 1979), phụ huynh có con học Trường học Quốc tế Canada, cũng bị yêu cầu chuyển khoản nhưng anh N đã không chuyển số tiền này mà trực tiếp đến bệnh viện xác thực lại thông tin.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, chị L.V.T (SN 1980), phụ huynh Trường Lương Định Của (quận 2) trình báo bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào tài khoản tên Đặng Thùy Trang cũng với lý do con bị té chấn thương sọ não đang nhập Bệnh viện Chợ Rẫy và cần nộp tiền tạm ứng để mổ gấp.

Trước đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, xác nhận đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, hướng dẫn phụ huynh trình báo công an về việc hai phụ huynh đã nhận được cuộc gọi thông báo con bị tai nạn, cần tiền mổ gấp. Hai phụ huynh khi nghe tin đã chuyển tổng cộng 90 triệu đồng cho kẻ gian.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi lạ, khi tiếp nhận thông tin cần bình tĩnh kiểm chứng, không nên hốt hoảng sẽ dễ sập bẫy kẻ lừa đảo. Đặc biệt đối với các yêu cầu chuyển khoản, xác minh tài khoản người dân tuyệt đối không làm theo tránh bị mất tiền.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-chi-cach-giai-quyet-khi-nhan-cuoc-goi-con-cap-cuu-o-benh-vien-20230307202019575.htm