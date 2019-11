Công an tỉnh Hưng Yên lên tiếng vụ "tiếp thị sữa" can thiệp công việc CSGT

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xác minh vụ việc và làm rõ danh tính những người liên quan.

Đối tượng Diên và Mạnh khi can thiệp công việc của CSGT huyện Yên Mỹ

Liên quan đến việc hai đối tượng lạ mặt can thiệp, yêu cầu xóa clip khi người tham gia giao thông bị CSGT huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) dừng xe vô cớ, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc trên được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 12/11 và đến 13/11 và Công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin.

"Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an tỉnh chỉ đạo thành lập ngay tổ xác minh. Vấn đề này không phải chỉ Công an tỉnh mà cả Bộ Công an cũng rất quan tâm", ông Hồng cho hay.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 18h ngày 12/11, tổ công tác CSGT Công an huyện Yên Mỹ gồm có 6 chiến sĩ làm việc theo kết hoạch được lãnh đạo Công an huyện duyệt, thời gian từ 17h30' đến 18h30', tại khu vực trước cổng Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ.

Tại thời điểm này, tổ công tác dừng xe đối với chủ phương tiện không lắp gương chiếu hậu bên trái là anh Lê Văn Cấp (SN 1988, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ). Lúc này, anh Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1998, ở Ân Thi, Hưng Yên) đang đi phía trước anh Cấp và cho rằng mình bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nên đi vào chỗ tổ công tác và đề nghị các chiến sĩ thông báo rõ lý do dừng xe.

Lúc này, tổ công tác đang xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó có trường hợp của anh Cấp.

Khi anh Mạnh quay CSGT làm việc thì có 2 người đàn ông đến yêu cầu anh này xóa clip. Sau đó, Công an tỉnh Hưng Yên làm việc với 2 người này để làm rõ thông tin anh Mạnh tố cáo họ là "tiếp thị sữa".

"Người mặc áo màu đen trong clip được xác định là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), còn người mặc áo trắng là Bùi Văn Diên (SN 1991, mặc áo màu trắng). Cả hai người đều trú ở xã Tân Lập và ở nhà làm ruộng, họ không quen biết với tổ công tác giao thông huyện Yên Mỹ", Đại tá Nguyễn Xuân Hồng khẳng định.

Khi hai người đàn ông trên yêu cầu anh Mạnh xóa clip thì không xảy ra xô xát và anh Nguyễn Tú Anh (trú tại xã Tân Lập) bán nước ở vỉa hè cũng chứng kiến điều này.

Vị lãnh đạo cho hay, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục xác minh để có kết luận cuối cùng. Sau đó, đơn vị sẽ báo cáo với Giám đốc Công an tỉnh, nếu có vi phạm sẽ xử lý. Trước mắt, tổ công tác cũng phải rút kinh nghiệm khi xử lý các trường hợp tương tự xảy ra trên đường.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-tinh-hung-yen-len-tieng-vu-tiep-thi-sua-can-thiep-cong-viec-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-tinh-hung-yen-len-tieng-vu-tiep-thi-sua-can-thiep-cong-viec-csgt-d442457.html