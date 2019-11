Thông tin mới vụ 3 cha con chết trong tư thế treo cổ

Thứ Hai, ngày 18/11/2019 17:45 PM (GMT+7)

Chính quyền xã phối hợp với công an đã đưa chị S. đi khám sức khoẻ, giao cho bệnh viện tạm thời chăm sóc, quản lý vì sợ chị này nghĩ quẩn sau sự việc đau lòng xảy ra với chồng con.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để làm công tác khám nghiệm.

Liên quan đến vụ 3 cha con chết trong tư thế treo cổ, ngày 18/11, ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an xã Mỹ Bằng phối hợp với Công an huyện Yên Sơn bước đầu đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 cha con anh T.A.N (25 tuổi ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn) do mâu thuẫn vợ chồng.

Hai cháu nhỏ đuợc phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ cùng cha.

Theo ông Dậu, ngay khi phát hiện sự việc vào ngày 16/11, chính quyền và người thân đã báo tin cho chị S. để quay trở về tổ chức tang lễ cho chồng và 2 con, tuy nhiên chị này từ chối quay về. Đến chiều tối hôm qua (17/11), chị S. mới trở về tuy nhiên tang lễ đã được tổ chức xong, di hài anh N. cùng 2 cháu nhỏ lúc này đã được đưa đi chôn cất tại nghĩa trang địa phương.

"Chị S. trình bày do thủ tục xin phép nghỉ tại công ty trục trặc nên không thể về ngay được. Phần khác vì sức khoẻ chị S. không tốt, UBND xã Mỹ Bằng phối hợp với Công an huyện Yên Sơn đã đưa chị S. đi khám sức khoẻ, giao cho bệnh viện tạm thời chăm sóc, quản lý vì sợ chị này nghĩ quẩn sau sự việc đau lòng xảy ra với chồng con", ông Dậu cho hay.

Những dòng chữ anh N. để lại trong căn phòng (Ảnh: GĐ&XH)

Trước đó, trưa 16/11, UBND xã Mỹ Bằng nhận được tin báo tại thôn Đoàn Kết, người dân phát hiện 3 cha con anh T.A.N chết trong tư thế treo cổ trong nhà.

Hai người con cùng được phát hiện tử vong gồm một bé trai 4 tuổi và một bé gái 3 tuổi.

Sự việc xảy ra khi vợ nạn nhân không có ở nhà vì đi làm ăn xa. Bình thường anh N. ở nhà chăm sóc, nuôi dạy 2 cháu nhỏ và hành nghề thợ xây.

Một số người dân thông tin đến chính quyền địa phương việc anh N. và vợ hay xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Những cuộc cãi vã của 2 người thường xảy ra sau khi anh N. uống rượu say về nhà. Sau đó, vợ anh N. bỏ đi làm công nhân tại một khu công nghiệp xa nhà.

Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện dòng chữ có nội dung "hận vợ", "tình anh trao em"... trên tường căn phòng anh N. cùng 2 con treo cổ tự tử.

