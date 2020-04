Công an tiếp nhận tin tố giác tội phạm về cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 17:33 PM (GMT+7)

Ngày 11/4, Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tiếp nhận tin tố giác tội phạm liên quan đến cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Ngoài việc phát đi thông báo nói trên, phía Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ về cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín và cũng không loại trừ đây là một vụ án mạng.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Công ty Luật TNHH hãng luật Hưng Yên), là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình Tiến sĩ Bùi Quang Tín ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu, cũng xác nhận thông tin này. Ông Quynh cho biết thêm, hiện có rất nhiều luật sư vào cuộc, tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Tín trong vụ việc.

Công an tiếp nhận tin tố giác tội phạm về cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Trước đó, ngày 10/4, bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, vợ ông Tín) đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM về cái chết của chồng mình là Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Trong đơn đề nghị khởi tố, bà Bích đã nêu những nghi vấn “bất thường” trước và trong cái chết của chồng mình là Tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, ĐH Ngân hàng TP.HCM).

Bà Bích cho biết, trước khi chết, ông Tín bị nhiều sức ép từ các phía như: Ban lãnh đạo, các phòng ban nội bộ do có “lợi ích nhóm” và thường nhận được các tin nhắn đe doạ. Cụ thể, trong quá trình công tác giảng dạy tại Đại học Ngân hàng TP.HCM, ông Tín là người tâm huyết với nghề, không bè phái và uy tín. Đầu năm 2019, Ban giám hiệu đã bổ nhiệm ông Tín phụ trách Phòng truyền thông và tuyển sinh của nhà trường.

Tháng 9/2019, ông Tín tâm sự với bà Bích về việc đã bị nhiều sức ép từ ban lãnh đạo, các phòng ban nội bộ do có “lợi ích nhóm” và thường nhận được các tin nhắn đe dọa. Đỉnh điểm là trước Tết 2020, ông Tín quyết định từ chức mà Ban giám hiệu không đồng ý.

Bà Bích loại trừ khả năng ông Tín tự tử vì tinh thần của chồng bà rất tốt, công việc đào tạo của trường Bizlight đang phát triển, gia đình không bị áp lực tài chính và tình cảm vợ chồng hòa thuận.

Bà Bích cũng cho biết, lời khai về việc chồng bà say rượu, nói chuyện với ông Nguyễn Đức Trung (Phó hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM) và sau đó tự ý đi về rồi té ngã qua lan can là mâu thuẫn, vô lý. Sau khi nhậu xong, từ 16h-17h, ông Tín ngồi nói chuyện với ông Trung. Sau đó, ông Trung vẫn say, còn chồng bà say mà vẫn đòi về là không phù hợp. Bởi 1h sau thì cả 2 người đã phải tỉnh táo.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Một số điểm nghi vấn về hiện trường cũng được bà Bích nêu trong đơn đề nghị khởi tố vụ án như ông Tín tự ý đi về mà để quên 2 điện thoại trong phòng khách căn hộ ông Dũng và đôi dép trước cửa. “Đặt giả thuyết rằng chồng tôi đi về, điện thoại cá nhân có thể bỏ quên nhưng chắc chắn phải mang dép”, bà Bích viết trong đơn.

Ngoài ra, tại hiện trường xảy ra tai nạn cũng như tại căn nhà của ông Dũng, cơ quan điều tra không thu giữ được bất cứ cái mắt kính hay mảnh vỡ nào của mắt kính mà nạn nhân hay đeo. Theo bà Bích, chồng bà bị cận nặng về mắt nên không có chuyện ông Tín tự ý ra về mà không đeo kính.

Bà Bích cho rằng, chồng bà bị té ngã từ lầu 14 dẫn đến tử vong là hết sức phi lý vì lan can chung cư cao khoảng 1,4m, còn ông Tín cao khoảng 1,6m nên không có chuyện chồng tự ngã mà phải có sự tác động.

Trong trường hợp ông Tín leo qua lan can để gieo mình tự sát thì thành lan can phải có dấu vân tay nhưng hiện trường vụ án là chỉ một đoạn tương đương thân người, tay nạn nhân không có bụi.

Một điểm bất thường khác cũng được bà Bích gửi đến cơ quan chức năng là chồng bà được mời đi ăn cơm trưa nhưng khám nghiệm tử thi thì bao tử trống rỗng; tư thế nằm tử vong của ông Tín không giống như tự tử và người dân cũng như bảo vệ tại khu vực không nghe được tiếng kêu la theo phản xạ tự nhiên sinh học của con người khi té từ độ cao.

Cuối đơn bà Bích cho biết, gia đình bà đang rất hoang mang và lo sợ những kẻ đứng sau cái chết của chồng bà sẽ gây nguy hiểm cho 3 mẹ con, nên đề nghị cơ quan điều tra và Viện KSND TP.HCM có phương án bảo vệ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Trước đó, ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế ĐH Ngân hàng TP.HCM) mời 8 cán bộ cùng trường đến căn hộ của mình ở tầng 14 khu chung cư New Sài Gòn dùng cơm.

Theo bản tường trình, những người này đã uống 3 chai rượu và 12 chai bia. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, một số người lần lượt ra về và được ông Dũng dẫn xuống tầng trệt. Đến 17h, ông Dũng ra ngoài gặp bạn, trong phòng chỉ còn lại ông Tín và ông Trung.

Tới 17h15, ông Tín muốn đi về nhà nhưng ông Trung khuyên ở lại nghỉ vì có uống rượu bia. Nhưng ông Tín nói tự đi về, sau đó mở cửa căn hộ và đi ra hành lang. Đến khoảng 17h30 thì xảy ra sự việc ông Tín rơi lầu tử vong.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/cong-an-tiep-nhan-tin-to-giac-toi-pham-ve-cai-chet-cua-tien-si-bui-qua...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/cong-an-tiep-nhan-tin-to-giac-toi-pham-ve-cai-chet-cua-tien-si-bui-quang-tin-1078018.html