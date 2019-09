Công an phong tỏa, khám xét thêm một chi nhánh của Công ty BĐS Alibaba

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 17:11 PM (GMT+7)

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong thời gian lực lượng chức năng đang khám xét chi nhánh này của công ty Alibaba.

Chiều 20/9, hàng chục cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng khác đã đến phong tỏa một chi nhánh của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Lực lượng chức năng phong tỏa một khu vực trên đường số 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

Cảnh sát cơ động canh gác trước cổng công ty Alibaba

Theo ghi nhận của PV, an ninh quanh khu vực này được thắt chặt. Trước các cổng của công ty, nhiều cảnh sát cơ động đứng canh gác với vũ khí quân dụng. Bên trong, lực lượng chức năng đang khám xét công ty này.

Cảnh sát cơ động được trang bị súng khi canh gác khu vực này

Từ cổng vào cho đến cầu thang lên xuống đều có lực lượng chức năng kiểm soát

Đối với những hộ dân sống trong khu vực bị phong tỏa, tất cả được thông báo ở trong nhà cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp cần ra ngoài hoặc có người đi vào khu vực này phải có sự cho phép của lực lượng chức năng.

Nhiều người dân di chuyển qua khu vực này được yêu cầu di chuyển theo hướng khác

Tính đến 17h ngày 20/9, khu vực quanh chi nhánh Alibaba này vẫn đang bị phong tỏa

Trước đó, vào chiều 18/9, Bộ Công an cùng Công an TP.HCM đã huy động hơn trăm chiến sĩ phong tỏa trụ sở công ty Alibaba tại đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đến rạng sáng 19/9, lực lượng chức năng đã áp giải Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và em trai là Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng Giám đốc Alibaba cùng hàng trăm thùng tài liệu về trụ sở công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Alibaba và các công ty có liên quan. Đồng thời, đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Công an TP.HCM, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, sau đó vẽ ra các dự án “ma” tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,… mà các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bằng chiêu trò này, công ty Alibaba đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Cũng trong chiều tối 19/9, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Alibaba đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra mở rộng vụ án.