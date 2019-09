Giám đốc đối ngoại Alibaba đến trụ sở công an làm việc

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 10:30 AM (GMT+7)

Công an đang điều tra mở rộng vụ án nên nhiều lãnh đạo của công ty Alibba đã bị công an triệu tập.

Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại Alibaba đang vào trụ sở công an. Ảnh: Yên Sang

Đúng 8h45 ngày 20-9 bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã vào cổng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (địa chỉ số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10, TP.HCM) để làm việc.

Bà Như đang vào cổng trụ sở công an. Ảnh: Y-S

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gửi giấy triệu tập bà Như đến làm việc vào lúc 8 giờ 30 ngày 20-9.

Được biết, động thái này của các cơ quan chức năng liên quan đến vụ án khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty liên quan.

Trước đó như PLO đã đưa tin, chỉ ngay sau chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt, sáng 19-9 trên trang địa ốc Alibaba, đơn vị này đã có buổi livestream trấn an khách hàng.

Trong clip, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty địa ốc Alibaba, cho biết khi lực lượng cơ động đến, công ty vui vẻ hợp tác dù là khi đọc lệnh hay giữ người, máy móc và dụng cụ làm việc đều cung cấp để bên công an tạm giữ.

"Bộ Công an nói để đảm bảo quyền lợi khách hàng nên giữ tất cả tài sản mà chúng tôi có từ con người, vì Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện là giá trị cực lớn và vô giá của Alibaba. Sự việc ngày hôm qua mời anh Luyện và anh Lĩnh được đưa về là để hợp tác tốt nhất khi đưa ra kết luận sớm nhất liên quan đến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, với tôi là như vậy" - bà Như nói.

Cũng theo bà Như, trong trường hợp rủi ro cao nhất là Công ty Địa ốc Alibaba không đủ tiếng nói để nói lên sự chính đáng của mình thì khách hàng cũng yên tâm vì công ty còn 600 ha đất và sẽ trả lại tiền đầy đủ cho khách hàng.

Hiện CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM ) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.