Công an "có sai sót khi ra văn bản nhắc nhở 4 giáo viên phát ngôn phản cảm"

Ngày 12-5, trao đổi với PLO, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết Sở vừa ban hành văn bản liên quan đến bốn giáo viên, cán bộ đang công tác ở trường THPT Chu Văn An đã “phát ngôn phản cảm”, “có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ”. Văn bản ban hành hôm 5-5

Tháng 12-2022, Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 1150 đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh này chấn chỉnh tình trạng mâu thuẫn, gây mất đoàn kết trong nội bộ trường THPT Chu Văn An.

Theo Phòng PA03, một số giáo viên như thầy Hoàng Văn H (giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng), Nguyễn Đạt T (giáo viên Địa lý), Đặng Minh T (hiệu phó) và cô Vương Thị Mộng T (nhân viên văn thư) đã đăng tải hình ảnh và dùng từ ngữ phản cảm, chưa đúng với đạo đức nhà giáo để bình luận trên trang Facebook cá nhân. Bốn người này đều là giáo viên, cán bộ trường THPT Chu Văn An.

Phòng PA03 đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các phòng chức năng, ban giám hiệu nhà trường, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, để không xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, ảnh hưởng danh dự nhà giáo, tác động xấu đến học sinh phụ huynh, gây mất an ninh tại địa bàn.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, sở thống nhất với Phòng PA03 là nhắc nhở các cá nhân (trên) rút kinh nghiệm; bốn người này đã nghiêm túc có báo cáo giải trình. Mức độ các thông tin đăng tải trên mạng xã hội là chưa vi phạm Luật An ninh mạng, nên sở chưa xử lý trách nhiệm.

Trao đổi với PLO, thầy Nguyễn Đạt T cho biết thầy đang kiến nghị về Công văn số 1150 của Phòng PA03.

Kể từ khi các cơ quan báo chí viện vào văn bản này rồi đăng tải thông tin làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự của các nhân thầy T. Thậm chí Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản nhắc nhở, yêu cầu báo cáo giải trình.

“Tôi đã làm đơn gửi các đơn vị chức năng, trong đó có Phòng PA03 đề nghị thu hồi, đính chính hoặc hủy bỏ văn bản trên. Thứ nhất, Phòng PA03 đơn phương ban hành văn bản khi chưa làm việc với các giáo viên. Thứ hai, chúng tôi mong muốn phía công an chứng minh cá nhân tôi đã bình luận, viết bài phản cảm, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm đạo đức nhà giáo ở chỗ nào”, thầy T nói.

Trên cơ sở tiếp nhận đơn thư, ngày 27-4 vừa qua, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Phòng PA03 đã có buổi làm việc với thầy T.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Phòng PA03 thừa nhận có sự chủ quan của cấp dưới, đã thông tin các nội dung khi chưa được phép đưa ra. “Đây là văn bản (Công văn số 1150) chỉ trao đổi với sở, đừng để chuyện này xảy ra, chứ không phải đưa vấn đề của các thầy cô”, vị này cho hay.

Vị lãnh đạo phòng PA03 cho rằng văn bản này chỉ gửi cho Sở GD&ĐT, nhưng sau đó các báo điện tử đã đưa tin. “Trong văn bản không thừa nhận ai đúng, ai sai, chỉ nói một số trường hợp như thế này, để Sở GD&ĐT chỉ đạo”, vị này thông tin, đồng thời thừa nhận có sai sót trong văn bản và gửi xin lỗi thầy T.

Trong văn bản làm việc với các bên, đại diện lãnh đạo Phòng PA03 cũng cho rằng việc sai sót của văn bản trên là thông tin chưa được kiểm chứng. Do đó, đơn vị này sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tìm cách tháo gỡ và có văn bản trả lời chính thức.

Trả lời câu hỏi của PV vì sao Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk lại căn cứ vào Công văn số 1150 đề nghị hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An nhắc nhở, yêu cầu các giáo viên (trên) trong việc sử dụng không gian mạng.

Ông Phạm Đăng Khoa cho biết: “Tinh thần của sở là chỉ nhắc nhở, ngăn chặn các thầy cô tiếp tục đăng tải thêm, không đúng gây hiểu nhầm, phản cảm. Việc công an là nội bộ của họ. Họ gửi văn bản cho sở thì sở chỉ nhắc nhở các thầy giáo, cô giáo khi đăng tải thông tin gì thì phải cân nhắc”.

Luật sư Tạ Quang Tòng, Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết trong trường hợp người đăng tải thông tin trên không gian mạng vi phạm các quy định sẽ bị xử lý.

Nói về việc khiếu nại đối với các văn bản sai sự thật, theo luật sư Tạ Quang Tòng, trước hết người bị nêu tên trong văn bản phải có đơn kiến nghị gửi đến các đơn vị chức năng, trong đó có đơn vị chủ quản để có hướng xử lý.

“Nếu người ký văn bản sai, thì người đó phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức. Còn người bị thiệt hại (trong văn bản) có quyền yêu cầu người phát hành văn bản sai phải xin lỗi công khai trên phương tiện truyền thông. Trường hợp có thiệt hại thì phải bồi thường”, luật sư Tạ Quang Tòng phân tích.

