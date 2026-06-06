Công an Cần Thơ xác minh clip khiêng quan tài diễu phố

Trưa 6/6, lãnh đạo phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết đã chỉ đạo công an phường xác minh vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong, diễu hành, nhảy múa trên đường phố gây xôn xao dư luận.

Trước đó, nhiều clip xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung “Độc lạ miền Tây: Sinh nhật tại trại hàng của chú N.T.”.

Công an Cần Thơ xác minh clip nhóm người khiêng quan tài 'người sống' diễu hành. (Ảnh cắt từ clip)

Nội dung clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật cho một người, được cho là chủ trại hòm N.T. trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng (gần đường Phạm Hùng). Trong clip, nhiều người gọi đây là “đám giỗ năm thứ 3”, diễn ra vào buổi tối, với một bàn mix âm thanh được dựng lên trong trại hòm, cùng một cô gái ăn mặc hở hang chơi nhạc. Xung quanh là nhóm đông người liên tục nhảy múa theo tiếng nhạc náo loạn.

Không dừng lại ở đó, một nhóm người mặc đồng phục đã khiêng một chiếc quan tài diễu hành, bên trong có người sống đang nằm. Trong quá trình di chuyển, người ngồi bên trong quan tài thậm chí còn bật dậy để cùng nhảy múa với đám đông gây phản cảm.

Nhóm người khiêng quan tài này đã chiếm hết một bên lòng đường. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh, dùng điện thoại và máy ảnh để chụp hình, quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội gây mất an ninh mạng trật tự.

Hình ảnh người sống trong quan tài. (Ảnh cắt từ clip)

Những đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bày tỏ bức xúc và bình luận. Nhiều người xem tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này, và đặt câu hỏi về vai trò của lực lượng chức năng, đồng thời cho rằng nhóm người trên chắc chắn sẽ bị cơ quan công an mời lên làm việc.

Xem clip, lãnh đạo phường Sóc Trăng cho rằng việc chủ trại hòm trên địa bàn “quảng cáo” việc kinh doanh, bằng cách cho người sống vào quan tài và diễu hành trên phố là có dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng”, cần được xử lý nghiêm theo pháp luật.