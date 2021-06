"Có khả năng một số người đã thả cá sấu ra ngoài tự nhiên"

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 15:00 PM (GMT+7)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP liên quan bài viết “Ớn lạnh người dân bắt được nhiều cá sấu ở Bình Chánh” mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) cho biết ngày 23-4-2021, Sở này nhận được thông tin người dân ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh bắt được cá sấu ngoài tự nhiên. Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND xã tiến hành kiểm tra 4 trại nuôi cá sấu nước ngọt trên địa bàn với số lượng 3.917 con và chưa ghi nhận dấu hiệu chuồng nuôi xuống cấp.

1 con cá sấu to được người dân bắt được dưới kênh nội đồng đầu tháng 4-2021

Để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực phát hiện cá sấu, Sở NN&PTNT đề xuất UBND TP chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp UBND huyện Bình Chánh, UBND xã Phạm Văn Hai kiểm tra ngay về an toàn chuồng nuôi, số lượng cá sấu đang nuôi. Đồng thời giao Công an huyện Bình Chánh kiểm tra xác minh thông tin đối với những người dân bắt giữ được cá sấu và phát hiện cá sấu ngoài tự nhiên, truy tìm nguyên nhân, nguồn gốc cá sấu.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND huyện Bình Chánh cảnh báo người dân trong khu vực có cá sấu và tiếp tục truy tìm nguồn gốc cá sấu.

Một con cá sấu khác được phát hiện trên kênh đường dẫn vào nghĩa trang An Hạ

Theo Sở NN&PTNT, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cá sấu bị ngưng trệ, các trại càng nuôi càng lỗ nên có khả năng một số người vì ý thức kém đã thả cá sấu ra ngoài tự nhiên. Sở cũng cho hay qua nắm thông tin, trên địa bàn huyện Bình Chánh xuất hiện nhóm người chuyên đi bắt trộm cá sấu để bán.

Sở NN&PTNT đã xác minh các trường hợp hộ dân bắt được cá sấu thời gian qua, gồm 1 hộ ở ấp 4, 1 hộ ấp 7, xã Phạm Văn Hai bắt được 2 con cá sấu dưới mương nội đồng. Ngày 6-5, một người dân tại huyện Củ Chi giao nộp 2 con cái sấu cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã huyện Củ Chi mà người này bắt được gần địa bàn xã Phạm Văn Hai.

Ngoài ra, hộ ông N.V.N (ấp 4, xã Phạm Văn Hai) thông tin phát hiện 1 con cá sâu trên bờ kênh An Hạ trước nhà ông nhưng chưa bắt được.

Như vậy, tính từ 23-4 đến 11-5, người dân phát hiện 5 con cá sấu (2 con giao nộp cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã, 1 con xẻ thịt tại chỗ, 1 con người bắt đưa đi đâu không rõ) và 1 con chưa bắt được.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/co-kha-nang-mot-so-nguoi-da-tha-ca-sau-ra-ngoai-tu-nhien-202106121012...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/co-kha-nang-mot-so-nguoi-da-tha-ca-sau-ra-ngoai-tu-nhien-20210612101218798.htm