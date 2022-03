Ô tô khách chở hàng chục người đi đám cưới bị bốc cháy dữ dội

Một xe khách chở 19 người đi đám cưới thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may mọi người đều thoát nạn.

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 5-3, ô tô khách loại 47 chỗ biển kiểm soát do lái xe Nguyễn Hồng Cường điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi xe đến địa phận xã Phú Tân (huyện Định Quán, Đồng Nai) thì bất ngờ bốc cháy.

Lúc này, lái xe đã tấp vào bên phải lề đường và hô hoán mọi người trên xe nhanh chóng thoát ra ngoài. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an huyện Định Quán và Công an huyện Tân Phú đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Đồng thời điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe khách hư hỏng nặng. Được biết, ô tô khách trên đang chở đoàn 19 người từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) để dự đám cưới, khi đến địa phận trên thì bốc cháy dữ dội.

