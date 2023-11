Chuyển nhầm 200 triệu, hơn 1 năm vẫn chưa lấy lại được

Công an vào cuộc, khổ chủ lấy lại được tiền chuyển nhầm Tháng 7-2023, chị PTQH (quận 8, TP.HCM) nhận được số tiền hơn 16 triệu đồng sau hơn một năm chị chuyển nhầm vào tài khoản của người khác. Trước đó, ngày 10-5-2022, chị đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của người đàn ông tên T. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị H đã liên hệ với người này để xin được nhận lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng chờ mãi mà người này vẫn không trả. Sau đó, chị H đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan Công an quận 7, TP.HCM vì bị ông T thực hiện hành vi chiếm giữ trái phép tài sản với số tiền hơn 16 triệu đồng của chị. Ngày 26-12-2022, cơ quan Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chiếm giữ trái phép tài sản theo tin tố giác tội phạm của chị H. Sau đó, ông T đã trả lại tiền cho chị H. Một trường hợp khác, ông VVD (ngụ quận Gò Vấp) cũng đã nhận lại được số tiền 300 triệu đồng đã chuyển nhầm cho người khác. Ông D cho biết giữa năm 2022, ông đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản tên TTM, Ngân hàng T, mở tại Chi nhánh quận Tân Bình, TP.HCM. Sau khi phát hiện việc chuyển nhầm, ông D đã liên hệ nhờ bà TTM chuyển lại nhưng người này chỉ chuyển lại 200 triệu đồng, số còn lại sau nhiều lần liên hệ nhưng bà TTM vẫn chưa chịu trả. Sau đó, ông D đã gửi đơn tố giác đến Công an quận Tân Bình để yêu cầu giải quyết. Sau hơn chín tháng xảy ra sự việc, cơ quan công an đã mời bà TTM đến làm việc và đến ngày 12-1-2023, người này đã hoàn trả cho ông D đủ số tiền 300 triệu đồng còn lại. NGUYỄN HIỀN