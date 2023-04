Chuyển tiền nhầm tài khoản: Cách nào lấy lại tiền?

Cách xử lý khi chuyển tiền nhầm tài khoản Trước đây, Bộ Công an đã có hướng dẫn xử lý việc chuyển tiền nhầm vào tài khoản của người khác. Theo đó, khi một người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì người đó phải có nghĩa vụ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đó theo quy định tại Điều 579, Điều 580 Bộ luật Dân sự. Trường hợp không biết thông tin người chuyển nhầm tiền thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc không trả lại số tiền chuyển nhầm, rút tiền để sử dụng bị coi là chiếm giữ tài sản của người khác và có thể bị phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, theo điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021, nếu người có hành vi chiếm giữ tài sản của người khác sẽ bị xử phạt hành chính 3-5 triệu đồng. Đồng thời, cũng theo Nghị định 144, người chiếm giữ buộc phải trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép đối với hành vi này. Ngoài ra, Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng quy định tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo đó, tùy vào số tiền mà người vi phạm chiếm giữ trái phép tài sản của người khác mà sẽ bị áp dụng mức phạt khác nhau, mức phạt cao nhất đến năm năm tù. NH