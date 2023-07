Chuyện chưa kể về những cuộc vây ráp, truy bắt nhóm khủng bố tại Đắk Lắk

Từ manh mối những biển số xe để lại hiện trường

Trở về đơn vị sau những ngày truy bắt nhóm đối tượng khủng bố trên địa bàn huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6 vừa qua, Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, những ngày tham gia truy bắt nhóm đối tượng, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải “nằm gai nếm mật”, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm hay vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh để theo dõi di biến động của các đối tượng.

“Trong lần thực hiện nhiệm vụ vừa qua, đơn vị đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, đảm bảo về trình độ, nghiệp vụ, khả năng tác chiến tốt trên mọi địa hình, đặc biệt tác chiến tốt trên địa bàn rừng núi. Tất cả đã trở về tuyệt đối an toàn về người và vũ khí cùng trang thiết bị mang theo”, Thượng tá Phu nói.

Thượng tá Cao Tiến Phu (đầu tiên bên trái) cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các lực lượng vây bắt nhóm khủng bố tại trụ sở chỉ huy.

Thượng tá Cao Tiến Phu nhớ lại: "Ngay khi vừa bước chân xuống hiện trường, chứng kiến 4 cán bộ, chiến sĩ là đồng đội mình bị sát hại, 2 đồng đội khác bị thương, nhân dân, chính quyền địa phương mất đi 2 đồng chí lãnh đạo mẫu mực, gia đình mất đi những người con, con trẻ mất đi người cha, vợ mất chồng…, tất cả anh em đều hết sức đau xót. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ai cũng nén đau thương, biến đau thương thành hành động, quyết tâm truy bắt bằng hết các đối tượng, đem chúng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật, trả lại sự bình yên cho buôn làng".

Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai quân truy bắt nhóm khủng bố.

Là một trong những lực lượng tiếp cận hiện trường sớm nhất, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện Cư Kuin được chia thành nhiều mũi tấn công. Một mũi được lệnh bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực. Một mũi chủ công do Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh được lệnh phối hợp cùng lực lượng trinh sát Công an huyện Cư Kuin truy theo dấu vết bỏ trốn của các đối tượng. Số còn lại phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh chia thành nhiều tốp khoanh vùng, vây ráp với mục đích không cho các đối tượng trốn thoát khỏi địa bàn.

“Thời điểm này, trời còn chưa sáng nên việc truy theo dấu vết của các đối tượng bỏ trốn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc xác định những đối tượng tham gia vào vụ việc chưa thực sự rõ ràng như số lượng bao nhiêu, đối tượng là người địa phương hay từ ngoài vào…”, Thượng tá Cao Tiến Phu nói.

Những chiếc máy của nhóm đối tượng khủng bố bỏ lại hiện trường trên đường rút chạy.

Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Phòng CSCĐ chia sẻ thêm: “Khi lần theo dấu vết của nhóm đối tượng bỏ trốn này, anh em gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đối diện với nguy hiểm đến tính mạng bởi khu vực này được bao bọc bởi những vườn cây cà phê, tiêu, nương rẫy của người dân nên rất dễ làm nơi ẩn nấp cho đối tượng. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng rút lui còn mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng bắn trả khi phát hiện lực lượng truy bắt”.

3 đối tượng trong nhóm khủng bố bị bắt giữ đầu tiên, lời khai mở hướng cho việc truy bắt những đối tượng còn lại.

Thượng tá Nguyễn Văn Dương cho hay, sau khi xác minh được đường rút lui của các đối tượng, mũi trinh sát của anh lần theo dấu vết và khi đến địa bàn giáp ranh giữa thôn 23 và 24 của xã Ea Ning, huyện Cư Kuin thì mất dấu. Rất may, vào thời điểm này, nhóm trinh sát gặp được những người dân đi tập thể dục buổi sáng, họ phát hiện đường lui của các đối tượng nên nhiệt tình hướng dẫn. Theo sự hướng dẫn của người dân, khi mũi trinh sát vừa tiến vào khu vực rẫy nằm giáp ranh giữa thôn 23 và 24 của xã Ea Ning thì phát hiện nhiều chiếc xe mô tô của nhóm đối tượng bỏ lại.

Vũ khí nhóm đối tượng vứt bỏ, cất giấu trên đường bỏ trốn.

Truy vết nghiệp vụ từ biển số những chiếc xe mô tô để lại hiện trường, Công an đã dần xác định được danh tính của nhóm đối tượng là những kẻ đến từ nhiều địa phương khác nhau như: Cư M’gar, Krông Búk, Gia Lai… “Ngay sau khi có được thông tin này, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ cho lực lượng Công an các huyện vào cuộc, truy xét nhanh danh tính chủ sở hữu những chiếc xe mô tô này và cũng từ đây đã mở ra “chìa khoá” cho việc truy bắt thành công toàn bộ các đối tượng sau này”, Thượng tá Nguyễn Văn Dương cho biết.

Tang vật mà nhóm khủng bố vứt lại trên đường bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy bắt, truy đuổi gắt gao.

Sau khi tiếp cận hiện trường những chiếc xe mô tô bỏ lại, nhóm trinh sát do Thượng tá Nguyễn Văn Dương chỉ huy nhận định, các đối tượng bỏ trốn chưa thể đi xa. Một mặt, nhóm trinh sát cấp báo thông tin về cho lãnh đạo chỉ đạo, mặt khác tiếp tục lần theo dấu vết của nhóm đối tượng. Khi đến khu vực rẫy tiếp giáp của buôn Ea Ktur, xã Ea Ktur thì phát hiện hơn 10 đối tượng đang bỏ chạy.

“Chúng đã liên tục bắn trả để tìm đường thoát thân. Quyết tâm, không ngại hiểm nguy, nhóm trinh sát đã bắn trả, đồng thời xông lên khống chế, vây bắt được 3 đối tượng, mở ra chìa khoá thành công cho việc xác định danh tính, truy bắt các đối tượng tiếp theo những ngày sau đó”, Thượng tá Nguyễn Văn Dương nhớ lại.

Trận vây bắt quyết định trên đồi Độc lập

Thượng tá Nguyễn Văn Dương cho biết, trong hơn 6 ngày trực tiếp chiến đấu, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt nhóm đối tượng, có lẽ, việc vây ráp, truy bắt cùng lúc 20 đối tượng lẩn trốn trên đồi Độc lập thuộc địa bàn buôn Kniết, xã Ea Ktur là để lại nhiều bài học cũng như kỷ niệm khó quên nhất đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Một đối tượng bị lực lượng CSCĐ bắt giữ khi lẩn trốn trên đồi Độc lập.

Sáng 13/6, đơn vị tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, bắt giữ được nhiều đối tượng đang ẩn náu. Trinh sát báo về cho biết, đối tượng cầm đầu trong vụ gây rối Y Sol Niê có thể đang lẩn trốn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Ngay lập tức, một mũi trinh sát của đơn vị được tăng cường cho Công an TP Buôn Ma Thuột. Và đến khoảng 16h chiều 13/6, Y Sol Niê bị bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Y Sol Niê. Từ lời khai và xử lý thiết bị điện tử của đối tượng Y Sol Niê, lực lượng đã phát hiện có khoảng 20 đối tượng được trang bị vũ khí đang ẩn náu tại khu vực đồi Độc lập thuộc địa bàn buôn Kniết, xã Ea Ktur. Đồi Độc lập có địa hình khá phức tạp, nhiều cây cối, trải rộng trên diện tích khoảng 80ha. Để cô lập nhóm đối tượng này, không cho chúng lợi dụng đêm tối lẩn trốn khỏi khu vực ẩn nấp, một phương án được đặt ra là giao cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên và Phòng CSCĐ Công an Đắk Lắk tuần tra vòng ngoài thị uy bằng đèn pin truy quét. Đây là yếu tố then chốt phục vụ cho phương án vây bắt thành công số đối tượng này vào ngày 14/6.

Lực lượng CSCĐ dẫn giải một đối tượng bị bắt giữ về trụ sở để khai thác thông tin.

Tuy nhiên, với địa bàn đồi Độc lập, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn bởi đồi khá rộng, nhiều rừng cây, lô cà phê, tiêu… rậm rạp. Các đối tượng rất cảnh giác, có nhiều kinh nghiệm di chuyển trong khu vực rừng núi, nắm thông tin nhanh, liên tục gây khó khăn cho công tác truy bắt. Lực lượng truy bắt phát hiện nhóm đối tượng đang lẩn trốn trên đồi Độc lập được một đối tượng bên ngoài tiếp tế lương thực, cung cấp thông tin. Ngay lập tức, một tổ công tác đã xác minh địa điểm ẩn náu của kẻ tiếp tế, cung cấp thông tin và bắt hắn ngay trong buổi sáng.

Nhóm đối tượng đang lẩn trốn liên tục di chuyển, có thời điểm các trinh sát đối diện với chúng chỉ vài chục mét.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tham gia truy bắt nhóm khủng bố.

“Sau khi xác định được vị trí chính xác của nhóm đối tượng này, nhiều mũi được chia ra vây ráp, khép kín vòng vây. Với ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng đã bắt được 19 đối tượng. Có1 đối tượng tự sát bằng súng. Số liệu này đối chiếu trùng khớp với quá trình đấu tranh khai thác của kẻ chỉ đạo Y Sol Niê. Tổng số đối tượng bị bắt tại đồi Độc lập là 21 đối tượng”, Thượng tá Nguyễn Văn Dương kể lại.

