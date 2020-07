Chùm ảnh: Công an khám nhà riêng anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile và trụ sở Công ty Đông Kinh

Cuối giờ chiều nay (10/7), Bộ Công an đã có thông cáo về vụ khởi tố, bắt 2 bị can liên quan đến vụ án Nhật Cường. Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng - giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đồng thời Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Ông Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy - giám đốc Nhật Cường Mobile. Cả hai bị can bị điều tra về tội buôn lậu. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.