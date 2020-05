Chuẩn bị phương án ghép phổi phi công người Anh

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020 12:54 PM (GMT+7)

Trong 3 bệnh nhân COVID-19 nặng tại Việt Nam, bệnh nhân số 91 (phi công người Anh) hiện là bệnh nhân nặng nhất, 2 phổi đông đặc, Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi.

Chiều ngày 7-5, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19, Tiểu ban Điều trị và Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế đã họp với các thành viên và xin ý kiến về sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19, chiến lược tổ chức điều trị, xét nghiệm giai đoạn tới và thảo luận một số ca bệnh COVID-19.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại nước ta

Tham dự cuộc họp còn có GS-TS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Thành viên Tổ công tác của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19; TS Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam; BS Matthew R. Moore, Giám đốc Chương Trình Bảo vệ Y tế Toàn cầu, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ tại Việt Nam, cùng các chuyên gia về xét nghiệm, bệnh truyền nhiễm của WHO, CDC, Viện Vệ sinh dịch Tễ Trung ương...

Tại cuộc họp, GS-TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn, đã chia sẻ với các chuyên gia quốc tế những thông tin về điều trị các ca bệnh nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Trong đó có 3 ca nặng được các thành viên Hội đồng chuyên môn theo dõi sát sao hàng ngày và có những tiến triển. Đó là trường hợp bệnh nhân số 19 (BN19, là bác gái của BN17) đã rút đươc ECMO (tim phổi nhân tạo), cai được máy thở, đã nói và ăn uống được. Hiện bệnh nhân này đang được tiếp tục tập phục hồi chức năng và tăng cường dinh dưỡng.

BN 161 (88 tuổi, ở Hưng Yên) đã hồi phục, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp, chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi tai biến mạch máu não tại BV Bạch Mai.

BN91 (phi công người Anh của Vietnam Airlines) hiện là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất, 2 phổi đông đặc, Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi.

GS-TS Nguyễn Văn Kính khẳng định đến thời điểm hiện tại Việt Nam chưa có ca nào tử vong do COVID-19. Về trường hợp tử vong của BN251, Hội đồng chuyên môn khẳng định, bệnh nhân tử vong do xơ gan giai đoạn cuối, viêm gan virus, bệnh gút mạn tính. Trước đó BN251 đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19, được theo dõi 15 ngày sau khỏi bệnh; xét nghiệm 5 lần âm tính trước khi được chuyển về điều trị bệnh gan tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

GS-TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Tổ trưởng Tổ hội chẩn ca bệnh nặng, đã trình bày tổng quan công tác chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

GS-TS Lê Quang Cường cho biết tất cả các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và xét nghiệm của Việt Nam đều bám sát những khuyến cáo chung của WHO, CDC Mỹ, Trung Quốc, cập nhật các nghiên cứu và theo sát những thử nghiệm lâm sàng của thế giới. Việt Nam luôn thực hiện theo những quy định chuẩn mực về thử nghiệm lâm sàng để đem lại những điều tốt nhất cho trực tiếp người bệnh. GS-TS Lê Quang Cường cũng đề nghị các chuyên gia của WHO và CDC Mỹ có thêm ý kiến góp ý cho Việt Nam về công tác chuyên môn, các ca bệnh dương tính lại và các ca bệnh khác.

Tại cuộc họp, các chuyên gia WHO và CDC Mỹ đã cùng nhau chia sẻ thông tin về chiến lược xét nghiệm, công tác điều trị người bệnh COVID-19, vấn đề bệnh nhân tái dương tính.... Các chuyên gia của WHO và CDC đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, đã đạt được kỳ tích bước đầu để ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 ở Việt Nam, trong đó có sự góp phần hết sức quan trọng của Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn, các chuyên gia, chiến lược xét nghiệm và điều trị.

Các chuyên gia quốc tế thống nhất với những nội dung của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đánh giá và kết luận về ca bệnh 251. Các chuyên gia CDC một lần nữa thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao kết quả đạt được của Việt Nam, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với Việt Nam xây dựng chiến lược xét nghiệm phù hợp trong thời gian tới.

Thay mặt Tiểu ban Điều trị, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Phó Trưởng tiểu ban điều trị, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19, đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ và đồng hành của WHO và CDC quốc tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu. Theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, đã có 21 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng vẫn còn các bệnh nhân từ nước ngoài về. Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã nỗ lực ngay từ ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên và hiện nay vẫn tiếp tục phải nỗ lực và cập nhật các vấn đề về chuyên môn, dịch tễ học, xét nghiệm, vấn đề dương tính lại..... Do đó, việc phối hợp và đồng hành với WHO, CDC quốc tế là hết sức cần thiết, góp phần thúc đẩy sự thành công trong phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/chuan-bi-phuong-an-ghep-phoi-phi-cong-nguoi-anh-20200508104642883.ht...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/chuan-bi-phuong-an-ghep-phoi-phi-cong-nguoi-anh-20200508104642883.htm