Chủ tịch TP Thủ Đức nói gì về vụ tổ cưỡng chế lấy nhẫn, đồng hồ của chủ công trình vi phạm

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức (TP HCM) cho hay đã tiếp nhận báo cáo từ UBND phường Hiệp Bình Chánh và sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc, cá nhân nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

Sẽ xử lý nghiêm vụ việc

Sáng 24-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết UBND phường Hiệp Bình Chánh đã báo cáo toàn bộ vụ việc có người trong tổ cưỡng chế lấy nhẫn, đồng hồ khi thực hiện cưỡng chế công trình của vợ chồng ông M.V.Đ – chị H.T.B.C tại đường số 1, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Theo ông Hoàng Tùng, sau sự việc, UBND TP Thủ Đức đã có những chỉ đạo tăng cường kiểm tra quy trình tổ chức cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Để xảy ra sự việc tổ cưỡng chế lấy nhẫn, đồng hồ của người dân khi thi hành nhiệm vụ là điều đáng tiếc, tuy nhiên cần phải xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm để làm gương.

Công trình vi phạm của vợ chồng ông M.V.Đ. bị cưỡng chế, tháo dỡ vào ngày 17-5

"Không thể chấp nhận được khi để xảy ra những vụ việc như vậy. Cần phải rà soát lại, rút kinh nghiệm và xử lý thật nghiêm để làm gương. Cá nhân nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm" – ông Hoàng Tùng nói .

Đồ đạc của gia đình ông Đ. được tổ cương chế tập kết tại bãi đất trống

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho hay qua nắm vụ việc thì được biết thời điểm cưỡng chế tổ cưỡng chế của UBND phường Hiệp Bình Chánh có thuê 5 nhân công bên ngoài đến hỗ trợ. Trong quá trình di chuyển đồ tại công trình vi phạm, một số người trong 5 nhân công này không tốt nên lấy những món đồ trên của chủ công trình.

"Hiện chúng tôi đã bàn giao vụ việc cho Công an TP Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình Chánh xác minh làm rõ" – ông Hoàng Tùng thông tin.

Tôi quá mệt mỏi

Theo bà H.T.B.C. (vợ ông Đ.), năm 2013 vợ chồng bà mua miếng đất rộng 48m2 viết giấy tay từ người khác. Do có sẵn trụ bê-tông nên vợ chồng bà C. có dựng tường, lợp tôn để ở. Sau đó, UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) ra văn bản cưỡng chế công trình. Vợ chồng bà C. đồng ý chủ trương cưỡng chế và xin tự ý tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 17-5, vợ chồng bà C. vắng nhà thì tổ cưỡng chế đến phá khoá rồi khiêng đồ đạc trong nhà ra bãi đất trống để tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 18-5, bà C. đến bãi đất trống lấy đồ cho con đi học thì phát hiện dây chuyền vàng rớt ra ngoài. Bà C. tiếp tục kiểm tra thì thấy thiếu 3 chiếc nhẫn, 8 đồng hồ đeo tay, 3 con heo đất gửi tiền tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng… Bà C. hốt hoảng khóc lóc gọi điện nhờ Cảnh sát khu vực thông báo với tổ cưỡng chế.

Trong ngày 18 và 19-5, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã trả lại tài sản cho vợ chồng bà C. nhưng vẫn thiếu 1 chiếc đồng hồ giá trị. Bà C. yêu cầu phường trả lại thì phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh thông báo không có và xin được bồi thường đồng hồ giá trị tương đương nhưng bà C. không chịu.

Kể với phóng viên, ông M.V.Đ khẳng định UBND phường Hiệp Bình Chánh đã trả lại tài sản cho gia đình ông. Tuy nhiên, khi hỏi về 1 chiếc đồng hồ tổ cưỡng chế chưa trả, ông Đ. nói: "Tôi không quan tâm gì nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi".

Chủ tịch UBND phường nói gì?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cho biết công trình của ông M.V.Đ. tại Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh là công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế của UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức), yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Năm 2020 và 2021, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã 3 lần tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với công trình của ông Đ., tại các buổi cưỡng chế, ông Đ. đều đề nghị cho gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm, cam kết thực hiện không để cưỡng chế nên tổ cưỡng chế thống nhất để vợ chồng ông tự tháo dỡ công trình vi phạm. Nhưng sau đó ông Đ. không thực hiện như cam kết nên UBND phường Hiệp Bình Chánh ban hành kế hoạch cưỡng chế, tháo dỡ công trình.

Sáng 17-5, tổ công tác tiến hành tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch, ngoài lực lượng của phường có thuê thêm 5 nhân công là lao động tự do để tháo dỡ công trình. Do ông Đ. không hợp tác, khoá cửa bên ngoài nên tổ cưỡng chế đã phá khoá, khiêng đồ đạc ra bãi đất trống rồi phủ bạt che chắn.

Đến 11 giờ 20 phút, bà H.T.B.C. (vợ ông Mai Văn Đ.) trở về nhận lại tài sản.

Ngày 18-5, bà C. có liên hệ tổ công tác bảo mất tài sản. Qua kiểm tra rà soát, tổ công tác phường xác định không có việc lấy tài sản của bà C. Tổ công tác yêu cầu công an phường làm việc với 5 nhân công tham gia tháo dỡ công trình thì những người này thừa nhận lấy nhẫn, đồng hồ của gia đình bà C. Công an phường đã thu lại tài sản và bàn giao cho gia đình bà C. – ông Đ. vào ngày 18 và 19-5.

Thường trực UBND phường Hiệp Bình Chánh cùng tổ công tác, khu phố cũng đã tiếp xúc, xin lỗi gia đình liên quan đến việc để xảy ra mất mát nêu trên.

