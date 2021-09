Chủ tịch tỉnh Long An đối thoại với 300 người bị chặn ở chốt kiểm dịch

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 14:30 PM (GMT+7)

Đêm 29, sáng 30/9, vẫn còn hàng trăm người tự phát về quê bị chặn ở chốt kiểm dịch tỉnh Long An, trong đó có người già, trẻ em.

Đến sáng 30/9, vẫn còn khoảng 300 người tụ tập tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Phần đa là người dân ở miền Tây đến Long An làm công nhân, nay có nguyện vọng về quê nhưng không qua được chốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã đến hiện trường đối thoại cùng người dân, trực tiếp vận động đám đông bình tĩnh, yên tâm ở lại làm việc hoặc về quê trật tự, đúng theo quy định phòng, chống dịch của các tỉnh.

Hàng trăm người dân chạy xe máy về quê đang tụ tập tại khu vực chốt kiểm soát xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) đêm 29 và sáng 30/9.

Ông Phan Nhân Duy, Bí thư huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết: “Những trường hợp phụ nữ mang thai, người già, trẻ em có nguyện vọng về quê thì huyện lập danh sách, UBND tỉnh Long An sẽ liên hệ các tỉnh hỗ trợ đưa về nhằm đảm bảo phòng, chống dịch an toàn”. Riêng số người trẻ thì vận động ở lại làm việc; vận động chủ doanh nghiệp nhận lại lao động và vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà.

Tuy nhiên tình hình vẫn chưa vãn hồi triệt để trong sáng 30/9.

Trong một diễn biến liên quan, hiện còn 280 người quê các tỉnh miền Tây mắc kẹt tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An do phía chốt kiểm soát huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp không cho qua. Trong số này, có nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai.

Ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, Long An cho biết, tất cả đã được huyện bố trí chỗ ăn, nghỉ tại Trường THPT Tân Thạnh. Đồng thời, phân công 20 cán bộ, chiến sĩ và 2 nhân viên y tế lo việc ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho họ.

Rất nhiều phụ nữ mang thai, trẻ em cùng có nguyện vọng về quê. Ảnh B.N

“Mỗi ngày huyện xuất kinh phí gần 15 triệu đồng lo chi phí ăn uống cho các trường hợp trên. Dù nguồn ngân sách địa phương có hạn, nhưng huyện Tân Thạnh luôn cố gắng chăm lo cho người dân đến khi họ được đón về”, ông Đông nói và cho biết, trong sáng 30/9, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đón 130 người dân Đồng Tháp về quê, trước đó đã đón 104 người đưa về cách ly tại các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp.

Hiện, còn 150 người dân thuộc tỉnh An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng… Những trường hợp này, UBND tỉnh Long An đã có công văn gửi các tỉnh nhờ hỗ trợ nhưng đến giờ chưa thấy các tỉnh phản hồi.

