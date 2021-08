Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Lan tạo điều kiện để nhập khẩu vắc-xin AstraZeneca

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thực hiện Nghị quyết số 30 liên quan tới công tác phòng, chống Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Tổ công tác của UBTVQH Trước đó, Tổ công tác của UBTVQH thực hiện Nghị quyết số 30 được thành lập, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Tổ trưởng và 6 thành viên, Ủy ban Xã hội là cơ quan Thường trực của Tổ công tác này. Tại buổi làm việc với Tổ công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Nghị quyết 30, trong đó có các biện pháp đặc biệt, đặc thù, đặc cách, tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi Nghị quyết số 30 được ban hành, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 268, cho phép Chính phủ thực hiện một số giải pháp cấp bách, được ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68, kịp thời triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội đặt ra yêu cầu Tổ công tác 24/7 của UBTVQH tham mưu, góp ý các cơ chế, chính sách phù hợp để sớm kiểm soát dịch bệnh, kể cả chiến lược sản xuất vắc-xin trong nước, vận động, tìm kiếm, tiếp cận sớm nhất các nguồn vắc-xin, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế từ bên ngoài. Đồng thời huy động các nguồn tài lực, vật lực của Nhà nước và xã hội bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ người lao động... "Quốc hội đã ủy quyền cho UBTVQH thì càng phải thấy trách nhiệm của UBTVQH để sử dụng các quyền này một cách hiệu quả nhất"- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. Ngay sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổ trưởng Tổ công tác, đã chủ trì họp Tổ để phân công nhiệm vụ tới từng thành viên. Trong Tổ công tác, có 2 thành viên đều thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, gồm Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đồng thời là Phó Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Phú Cường là thành viên Ban chỉ đạo.