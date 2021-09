Chủ tịch Phan Văn Mãi: Chưa thể nói được khi nào TP.HCM hết giãn cách

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 03:00 AM (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tùy theo tình hình dịch bệnh mà TP HCM có thể nới lỏng giãn cách hoặc thắt chặt sau ngày 15-9.

Tối 6-9, Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" diễn ra với sự tham gia của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi. Tại Chương trình, Chủ tịch UBND TP HCM đã đối thoại trực tiếp với người dân xung quanh chủ đề "Những định hướng lớn của TP HCM sau ngày 15-9".

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (giữa) tham gia Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 6-9

Mở đầu chương trình, ông Phan Văn Mãi nhắc lại lời hứa với cử tri, nhân dân TP HCM khi được HĐND TP HCM bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM ngày 24-8. Đó là trước mắt sẽ quyết liệt chỉ đạo để kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn TP HCM cũng như chăm lo đời sống cho người dân.

Câu hỏi đầu tiên được gửi đến Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi là khi nào TP HCM nới lỏng giãn cách? Vì sao TP HCM giãn cách nhiều mà dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát?

Trả lời người dân TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ khi nào TP HCM nới lỏng giãn cách không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của người dân TP HCM, lãnh đạo TP HCM mà còn của nhân dân cả nước, lãnh đạo Trung ương, thậm chí là bạn bè quốc tế.

Ông Phan Văn Mãi cho biết việc TP HCM nới lỏng giãn cách hay thắt chặt giãn cách sau ngày 15-9 phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh. TP HCM đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước 15-9 theo Nghị định 86 của Chính phủ. Hiện nay, TP HCM đang tập trung quyết liệt cho mục tiêu này và có nhiều diễn biến tích cực.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đối thoại trực tiếp với người dân TP qua Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời"

"TP HCM sẽ nới lỏng giãn cách theo nguyên tắc an toàn của dịch bệnh. Muốn vậy, TP HCM phải có những bước chuẩn bị cụ thể" – Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh. Theo đó, TP HCM đang khẩn trương xét nghiệm để tách nguồn lây; phát hiện F0 để kịp thời chăm sóc, điều trị; tập trung tiêm vắc-xin để khi có kháng thể, bị nhiễm thì khả năng chuyển nặng, tử vong sẽ ít đi.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh lần nữa: "TP HCM mở giãn cách dựa trên nguyên tắc an toàn dịch bệnh, an toàn tới đâu mở tới đó. Thời gian sắp tới, tùy theo tình hình dịch bệnh mà nới lỏng hoặc thắt chặt; phải chuẩn bị, mở từng bước phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân".

Một câu hỏi cũng được nhiều người dân quan tâm là việc tiêm vắc-xin, Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định việc tiêm vắc-xin là tự nguyện và minh bạch. Trong công tác truyền thông, TP HCM luôn nói tiêm vắc-xin để người dân có kháng thể, giảm nguy cơ chuyển nặng, tử vong. Người dân ý thức về việc tự bảo vệ sức khỏe cho mình thì có thể tự quyết định việc tiêm hay không tiêm.

Gần cuối chương trình, ông Lê Quang Tự Do cho biết lúc đầu chương trình dự kiến số cuối vào ngày 6-9 nhưng nhiều người dân mong muốn chương trình livestream tiếp tục kéo dài.

Nói về chương trình livestream "Dân hỏi- Thành phố trả lời", Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao sáng kiến này và khẳng định đây là kênh để chính quyền trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân, giúp cho việc điều hành sát hơn với thực tiễn cuộc sống, giải quyết được vấn đề sát sườn của người dân.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị chương trình nên duy trì, có thể 1 tuần/lần hoặc 2 tuần/lần để chính quyền TP HCM có thêm kênh lắng nghe người dân, làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình.

MC Quyền Linh chia sẻ đây là chương trình mà chính quyền thành phố rất dũng cảm khi đối diện trực tiếp với người dân. Tất cả ý kiến, bức xúc của người dân được trực tiếp gửi cho các cán bộ có thẩm quyền để giải đáp.

Cuối chương trình, Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi chia sẻ dịch bệnh tác động nặng nề đến đời sống người dân và kinh tế xã hội. Do đó, sự chịu đựng của người dân thời gian qua cũng quá sức. TP HCM đang nỗ lực hết sức mình để có thể vượt qua khó khăn và mong bà con thông cảm, chia sẻ, tin tưởng, chính quyền sẽ làm hết sức mình để cải thiện.

Chủ tịch UBND TP HCM kêu gọi người dân đặt tâm thế sống trong điều kiện có dịch với yêu cầu cơ bản là vắc-xin, 5K, kể cả thay đổi thói quen, cách sống để an toàn hơn. Những việc này có thể gây bất tiện nhưng sẽ tốt cho sức khỏe của người dân và cũng tốt cho kế hoạch mở cửa của TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định chính quyền có trách nhiệm báo cáo với người dân việc TP HCM đã và đang làm; đồng thời cần có sự giám sát của người dân. Ông cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục chia sẻ về các chủ đề mà người dân quan tâm.

Từ ngày 7-9, người dân vùng xanh được đi chợ 1 lần/tuần Về câu hỏi của người dân, sau ngày 6-9 đến ngày 15-9 được đi chợ lại chưa, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết từ đây đến ngày 15-9, về cơ bản, TP HCM vẫn tiếp tục các biện pháp như từ ngày 23-8 đến nay. Tuy nhiên, có 2 điểm điều chỉnh. Một là hệ thống siêu thị mở đến phường, xã, thị trấn. Vùng đỏ shipper sẽ đi chợ thay, còn vùng xanh thì người dân được đi chợ 1 lần/tuần. Khuyến khích thành viên nào trong gia đình đã tiêm vắc-xin thì đi chợ.

