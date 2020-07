Chủ đầu tư nói gì về bản đồ in trên thẻ thu phí cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn?

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 17:00 PM (GMT+7)

Chủ đầu tư khẳng định, bản đồ in trên thẻ thu phí dự án có thể hiện mô tả hình ảnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hình ảnh bản đồ in trên thẻ thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn vừa phát đi thông tin báo chí về nội dung thể hiện trên thẻ thu phí sử dụng dịch vụ đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Theo Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, vừa qua, trên một số phương tiện truyền thông có thông tin đề cập đến nội dung về bản đồ Việt Nam thể hiện trên thẻ thu phí sử dụng dịch vụ tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thiếu hình ảnh hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Tiến Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho biết, Thẻ thu phí cấp cho các phương tiện sử dụng dịch vụ đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có thể hiện mô tả hình ảnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của nước Việt Nam.

“Tuy nhiên, quá trình in ấn và qua sử dụng hình ảnh hai quần đảo bị mờ, chưa rõ nét. Qua các thông tin phản ánh từ báo chí, chúng tôi đã tiếp thu và đã tiến hành in ấn lại để làm rõ nội dung, hình ảnh trong lần in thẻ mới”, ông Thắng cho biết.

Được biết, dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn dài gần 170km, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng do UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dự án bao gồm hai hợp phần: Nâng cấp QL1 và xây dựng mới tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Trong đó, hợp phần tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500 dài 105km đã hoàn thành, thu phí từ tháng 6/2018. Hợp phần cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dài 64km, được thông xe kỹ thuật cuối tháng 9/2019, bắt đầu thu phí từ ngày 18/2/2020.

