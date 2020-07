Hoa hậu, người mẫu "buôn phấn, bán hoa" và vết trượt dài dưới ma lực kim tiền

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Những hoa hậu, người mẫu và hot girl đã có những vết trượt dài trong vòng lao lý chỉ vì không thể kháng cự ma lực của đồng tiền, của cuộc sống xa hoa.

Hot boy cầm đầu đường dây mại dâm giá... nửa tỷ

"Tú ông" hot boy Lục Triều Vỹ (ảnh trái)

Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an TP HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000-30.000 USD (khoảng 464 - 696 triệu đồng).

Trong 3 người mẫu bán dâm cho khách nêu trên, 1 người từng là Hoa hậu Người Việt tại Úc.

Từ lời khai của các người mẫu, công an bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - "tú ông" chuyên cung cấp gái mại dâm hạng sang, trong đó có người mẫu và diễn viên cho các đại gia tại 1 căn hộ ở quận 7.

Hoa khôi, MC bán dâm giá nghìn đô dưới trướng "tú ông" 9x

Kiều Đại Dũ lĩnh án 5 năm tù giam.

Ngày 15/7/2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Kiều Đại Dũ (SN 1996) 5 năm tù giam về tội "Môi giới mại dâm". Kiều Đại Dũ chính là "tú ông" môi giới mua - bán dâm có giá hàng nghìn đô giữa nhiều "chân dài" với đại gia.

Trong số đó, không ít người là người dẫn chương trình, á hậu trong cuộc thi nhan sắc có tiếng.

Tại tòa, Kiều Đại Dũ thừa nhận bị cáo đã sắp đặt cho 4 người đẹp với 4 người đàn ông mua - bán dâm tại 2 khách sạn. Trong số những "chân dài" này có N.T.D là á hậu và N.C.V là người dẫn chương trình khá nổi tiếng. Từ đó, Dũ hưởng lợi 89 triệu đồng.

Không những vậy, bị cáo khai từ năm 2017-2018, bị cáo nhiều lần dắt mối giúp các cô gái trên, hưởng lợi tổng cộng 19 triệu đồng.

Khi phạm tội, bị cáo đã 22 tuổi, là sinh viên Khoa Công nghệ môi trường Trường ĐH Văn Lang (TP HCM).

Hot girl ngoại quốc mở đường dây "tiếp khách" cho các "thượng đế" Việt

Hot girl ngoại quốc Prokofeva Elana hầu toà vì tội "Môi giới mại dâm".

Ngày 15/7/2019, Prokofeva Elana (SN 1991, quốc tịch Nga) - hot girl trên mạng xã hội một thời lĩnh án 3 năm tù về tội danh "Môi giới mại dâm".

Bản án thể hiện tháng 1/2019, bị cáo làm trung gian, thỏa thuận giá cả, thời gian, địa điểm 3 cô gái người nước ngoài bán dâm tại TP HCM.

Khách hàng người Việt đồng ý giá 15 triệu đồng/người/10 giờ, Elana hưởng lợi 22,5 triệu đồng. Từ khi nhập cảnh vào Việt Nam, bị cáo hành nghề môi giới mại dâm khoảng hơn 1 tháng, thu lợi bất chính 150 triệu đồng.

Hoa khôi sắm vai "tú bà" trong đường dây buôn phấn, bán hoa giá nghìn đô

Các "tú bà" vốn là MC, hoa khôi vướng vòng lao lý.

Ngày 26/4/2018, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án các bị cáo Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, Hoa khôi thời trang 2017) 2 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm".

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (32 tuổi, Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2017 và là em gái của Tiền) lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi) lãnh 1 năm 6 tháng tù.

Đây là 4 bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm với các "đại gia", mỗi lần tiếp khách, các chân dài này hưởng lợi hàng nghìn USD.

Tiền làm MC một số phòng trà tại TP HCM nên có nhiều mối quan hệ với các đại gia và người đẹp. Các đại gia có nhu cầu mua dâm thường nhờ Tiền kiếm người đẹp để mua vui. Tiền liền móc nối các diễn viên, người mẫu nghiệp dư.

Còn Ngọc vốn là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2007. Sau khi đoạt giải, cô chuyển sang làm tổ chức sự kiện. Do đó, Ngọc quen nhiều đại gia lắm tiền nhiều của. Khi các quý ông có nhu cầu qua đêm, Ngọc sẵn sàng phục vụ với giá 2.500 USD.

Hot girl trượt dài trong lao lý dưới vỏ bọc nhân viên thẩm mỹ

Cao Thị Ninh tại trụ sở công an.

Ngày 11/7, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Thị Ninh ( tức Cao "Kiều", SN 1992, trú phường Đông Vệ, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Trước đó, ngày 4/7, phòng PC02 đã triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do tú bà Cao Thị Ninh cầm đầu tại khách sạn Phú Hưng, TP.Thanh Hoá, bắt quả tang 4 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm. Trong đó, Ninh đang trực tiếp bán dâm cho 1 vị khách.

Lực lượng công an xác định khi biết khách có nhu cầu mua dâm, Cao Thị Ninh đã điều các gái mại dâm từ các quán karaoke đến khách sạn Phú Hưng bán dâm cho khách với giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/lần. Sau đó, Cao Thị Ninh sẽ lấy tiền "hoa hồng" từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm. Nếu khách mua dâm có nhu cầu, Cao Thị Ninh cũng trực tiếp bán dâm cho khách.

Trên trang facebook cá nhân, Ninh là một hot girl mạng xã hội có nhiều người theo dõi. Cô gái này tự giới thiệu là nhân viên thẩm mỹ, có cuộc sống xa hoa.

Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-nguoi-mau-buon-phan-ban-hoa-va-vet-truot-dai-duoi-ma-luc-kim-tien-5020...Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-nguoi-mau-buon-phan-ban-hoa-va-vet-truot-dai-duoi-ma-luc-kim-tien-5020201479592205.htm