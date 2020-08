Chồng của bệnh nhân 981 tham gia trông thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Nam

Chồng của nữ bệnh nhân 981 ở Quảng Nam tham gia trông thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở điểm thi thuộc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 18/8, UBND thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) ra thông báo về việc khai báo y tế đối với các trường hợp tiếp xúc với chồng của bệnh nhân 981.

Theo đó, Bộ Y tế cùng ngày đã công bố ca bệnh 981 là nữ (trú ở phường Cẩm Thanh, TP Hội An). Trong khi ông N.T.C - chồng của BN này từ ngày 8/8 đến 9/8 đã làm nhiệm vụ trông thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi số 50, trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn).

Chính quyền thị trấn Khâm Đức thông báo cho những ai tiếp xúc gần với ông C. từ ngày 8/8 đến 10/8 phải đến trạm y tế thị trấn Khâm Đức hoặc Trung tâm y tế huyện Phước Sơn để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, cách ly y tế.

Nữ bệnh nhân 981 (31 tuổi) làm việc tại nhà hàng Bikini Bottom (biển An Bàng, Hội An). Bệnh nhân sống cùng chồng và con gái N.N.L.C (SN 2014) tại thôn Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An.

Từ ngày 13/7 đến ngày 16/7, BN nhập viện mổ tay và điều trị tại phòng 303 Khoa ngoại thần kinh, BV Đà Nẵng.

Ngày 17/7, BN xuất viện và được chồng đưa về nhà bằng xe máy. Tại đây, BN chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và một số người đến thăm .

Ngày 26/7, BN được chồng chở đi cắt chỉ vết mổ tại phòng tiểu phẫu - khoa Cấp cứu BV Đa khoa Hội An, có tiếp xúc với nhân viên y tế. Ngày 1/8, BN khai báo y tế, sau đó liên tục ở nhà không tiếp xúc với ai.

Ngày 14/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm, và ngày 17/8 cho kết quả dương tính với SARS- COV2. Ngày 18/8, BN được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

