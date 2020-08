Những "đại gia đình" ở Quảng Nam mắc Covid-19

Có đến 2 gia đình ở tỉnh Quảng Nam có 7 người mắc Covid-19, ngoài ra nhiều gia đình có 4-5 người nhiễm bệnh do lây chéo cho nhau.

Tính tới sáng 17-8, tại tỉnh Quảng Nam đã có 91 người mắc Covid-19 (tính riêng số mẫu xét nghiệm được lấy tại tỉnh Quảng Nam). Trong đó, có nhiều trường hợp là người thân trong một gia đình. Dưới đây là thống kê của Báo Người Lao Động về những gia đình có nhiều thế hệ mắc Covid-19.

1. Bảy người cùng gia đình

BN 839 (70 tuổi, thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc). Từ ngày 1 đến 24-7, BN 839 điều trị tại khoa Thận - Tiết niệu BV Đà Nẵng. Ngày 24 đến 26-7, BN được con gái (BN 836) đưa về nhà dì ruột (BN 755) tại đường Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). BN 839 có 6 người thân khác mắc bệnh gồm: con gái là BN 838 (47 tuổi), chị ruột là BN 755 (73 tuổi), em gái ruột là BN 837 (56 tuổi), cháu gọi bằng dì ruột là BN 836 (13 tuổi, con trai BN 837), cháu gọi bằng cô là BN 770 (48 tuổi), cháu gọi bằng bà nội cô là BN 771 (18 tuổi). Tất cả những BN trên sống cùng hoặc từng đến nhà, tiếp xúc với BN 755.

Tỉnh Quảng Nam đang đẩy nhanh công tác xét nghiệm, truy vết các trường hợp mắc Covid-19

BN522 (67 tuổi, khu Lưu Minh, Khối phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) – đã qua đời. Từ ngày 9 đến 22-7, BN522 điều trị khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Đến nay, có 6 người thân khác của BN 522, gồm vợ là BN523 (63 tuổi), con gái là BN561 (36 tuổi), con trai là BN597 (39 tuổi) cháu nội là BN 598 (8 tuổi), cháu ngoại là BN 599 (9 tuổi), BN 600 (7 tuổi, cùng là con của BN 561).

2. Năm người cùng gia đình

BN 428 (70 tuổi, ở tại Phường Minh An, TP Hội An) – đã qua đời. Ngày 9-7, BN thấy tức ngực, mệt, nên nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. BN 428 có con trai là BN 462 (53 tuổi), con gái là BN 46 (45 tuổi), con rể là BN519 (40 tuổi) và BN 464 (69 tuổi, người nhà).

BN593 (nam, 75 tuổi, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An). Đầu tháng 7, bệnh nhân thăm vợ điều trị phòng 607, khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. BN này có con gái là 3 BN 547 (52 tuổi), 625 (51 tuổi), 715 (42 tuổi); em vợ là BN 860 (55 tuổi).

3. Bốn người cùng gia đình

BN796 (56 tuổi; tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên). Từ ngày 21 đến 23-7, BN796 điều trị tại khoa Thận - Tiết niệu, BV Đà Nẵng. BN 796 có vợ là BN 929 (57 tuổi), con dâu là BN 898 (27 tuổi), cháu nội BN 928 (5 tuổi).

BN 722 (68 tuổi; thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên) – từng tiếp xúc trực tiếp với BN456 trong đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. BN có chồng là BN 911 (79 tuổi), con dâu là BN909 (38 tuổi), cháu nội là BN 910 (6 tuổi).

BN 524 (86 tuổi, KP Xuyên Đông, TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên) - đã qua đời. Từ ngày 11 đến 16-7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng sau đó chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng. BN này có con trai là BN 882 (51 tuổi), 627 (46 tuổi), con dâu là BN 626 (38 tuổi).

Ba người cùng gia đình

BN 433 (67 tuổi; ngụ thôn Câu Lâu, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn). Từ ngày 13 đến 20-7, BN này đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. BN 433 có con gái là BN563 (41 tuổi), cháu ngoại là BN521 (15 tuổi).

BN 774 (63 tuổi, ngụ đường Phạm Ngọc Thạch, Tân An, TP Hội An), cán bộ hưu trí. Ngày 17-7, BN nhập viện điều trị tại BV Đà Nẵng. BN có con gái là BN 934 (35 tuổi), cháu ngoại là BN 842 (8 tuổi).

BN 933 (35 tuổi, đường Ngô Quyền, phường Minh An, TP Hội An). Cuối tháng 6, BN có ra chăm người thân tại BV Đà Nẵng 2 lần, mỗi lần một ngày đêm. Ngày 24-7, BN cùng chồng ra BV Đà Nẵng thăm bệnh nhưng đến cổng thì không vào được (do không có thẻ thăm bệnh). BN sống trong khu phong tỏa An Hội sau khi có ca mắc Covid-19 trước đó. BN 933 có ba chồng là BN 931 (66 tuổi), con trai là BN 932 (14 tuổi).

Ngoài ra, tại tỉnh Quảng Nam hiện có khá nhiều gia đình có 2 người mắc Covid-19.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nhung-dai-gia-dinh-o-quang-nam-mac-covid-19-20200817092657701.htm