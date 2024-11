Chi tiết đợt không khí lạnh ngày mai ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 25/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trước tiên, sau đó lan rộng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày mai miền Bắc chuyển rét sâu do đón không khí lạnh.

Từ ngày 26/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm 26/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Thời tiết Hà Nội, từ tối 25/11 đến sáng 26/11 có mưa rải rác. Ngày 26/11 trời chuyển lạnh, từ đêm 26/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ giảm khoảng 7 độ so với hôm trước, phổ biến 17-19 độ. Những ngày sau ban đêm tiếp tục giảm xuống mức 14 độ, ban ngày 20-24 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 25/11 đến sáng 26/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ gần sáng 26/11, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở những điểm cao như Sa Pa (Lào Cai), từ ngày 27/11 nơi đây có rét hại, trung bình ban ngày dưới 13 độ, ban đêm 8-11 độ. Đỉnh núi cao như Fansipan nhiều khả năng xuất hiện băng.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế thời tiết một tháng tới (từ nay đến 20/12/2024), nền nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ. Điều này dẫn đến hoạt động của không khí lạnh trong thời kỳ này có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2024, không khí lạnh có thể hoạt động mạnh hơn dự kiến.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, các đợt không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh, gây rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt là ở vùng núi phía Bắc, nơi có khả năng xuất hiện sương muối và băng giá.

