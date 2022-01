Chi tiền "luật ngầm" ở cửa khẩu: “Nhà luật” móc túi cả “tài bo” và chủ hàng

Bảo đảm an toàn cho các nhân chứng, bị hại Sau bài điều tra “Tài xế vạ vật cả tháng ở Móng Cái vì không đủ tiền “đóng luật” của Báo Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc. Báo Giao thông cũng đã cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh. Theo đề nghị của Cơ quan CSĐT, PV Báo Giáo thông cũng chủ động liên hệ, tuyên truyền, vận động, làm công tác tư tưởng giúp các tài xế, chủ hàng yên tâm cung cấp thông tin, bằng chứng liên quan đến việc ép buộc đưa tiền của các “nhà luật” tại cửa khẩu. Được biết, với những chứng cứ xác thực Báo Giao thông cung cấp, cùng những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đang tích cực làm việc với mục tiêu sớm xử lý các đối tượng liên quan trước pháp luật. Hiện các nhân chứng, bị hại liên quan đều đã được Công an tỉnh Quảng Ninh bảo đảm phương án bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản trong quá trình phối hợp điều tra. Một cán bộ trực tiếp điều tra vụ việc chia sẻ: “Quá trình điều tra đang tiến triển tốt, đã đạt được kết quả bước đầu. Hiện, Công an tỉnh đang liên hệ với các lái xe để thu thập thêm thông tin cần thiết”.