Không trả đủ tiền thắng, casino ở Phú Quốc bị kiện

Thứ Năm, ngày 20/01/2022 03:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một người phụ nữ quốc tịch Italia khởi kiện việc đến casino ở Phú Quốc chơi bài, thắng 54,6 tỉ đồng nhưng chỉ mới nhận thưởng được 10 tỉ đồng.

Ngày 19-1, bà Lê Thị Minh Hiếu - Chánh án TAND tỉnh Kiên Giang, cho biết nơi đây đã nhận được đơn khởi kiện và các chứng cứ của bà T. (quốc tịch Italia) kiện casino ở Phú Quốc không chi trả đủ tiền thưởng mà bà T. đã thắng khi chơi bài tại đây.

Khu casino nơi bà T. kiện Công ty Kongkon chưa trả tiền thưởng

Theo đơn kiện của bà T., giữa năm 2021, bà đến casino ở Phú Quốc (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chơi bài. Tại đây, bà T. đã thắng 54,6 tỉ đồng, nhưng casino chỉ chi trả được 10 tỉ đồng, còn lại 44,6 tỉ đồng chưa chi trả.

Đến tháng 11-2021, bà T. làm đơn kiện Công ty Kongkon - đơn vị ký kết hợp đồng hợp tác, phân phối và trực tiếp vận hành quản lý dự án Corona Ressort & Casino Phú Quốc.

Bà T. trình bày, khi đến chơi tại sòng bài, bà được cấp thẻ ra vào (gọi là thẻ chip) đến khu vực tham gia chơi do Công ty Kongkon quản lý. Trong suốt quá trình tham gia chơi, bà đã thắng thưởng với số tiền lưu trong thẻ chip quy đổi tương đương 54,6 tỉ đồng. Khoản tiền này đã được Công ty Kongkon xác nhận và thông qua phiếu chốt sổ từng ngày theo mẫu của Công ty Kongkon.

Để thanh toán khoản thưởng cho bà T. đã thắng, Công ty Kongkon đã dùng các tài khoản cá nhân, gồm: bà Vũ Kim C. và ông Nguyễn Mạnh H. thanh toán tổng cộng 3 lần với tổng số tiền 10 tỉ đồng vào các ngày 31-5, 7-6 và 10-6-2021. Còn lại số tiền 44,6 tỉ đồng, Công ty Kongdon vẫn chưa thanh toán cho bà T. như đã xác nhận.

Trong đơn khởi kiện, bà T. nêu bà đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu Công ty Kongkon trả tiền thưởng, đồng thời gửi thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư để yêu cầu thanh toán khoản thưởng này, nhưng phía công ty quản lý trò chơi có thưởng vẫn chưa thanh toán hết số tiền còn lại, còn chủ đầu tư thì không có bất kỳ phản hồi về việc thanh toán khoản thưởng này. Bà T. là người Ý nên việc đi lại, đòi tiền thưởng là không dễ dàng.

Ngoài khoản tiền thưởng đã thắng, bà T. còn yêu cầu Công ty Kongdon phải chi trả khoản tiền lãi của phần tiền thưởng chưa trả là 1,4 tỉ đồng tính đến ngày bà khởi kiện.

Bà Hiếu cũng thông tin thêm, sau khi nhận đơn khởi kiện của bà T., bà đã yêu cầu tổ xử lý ra thông báo thụ lý vụ án và gửi văn bản này đến các bên liên quan là bà T., Công ty Kongkon và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc.

Theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, Đoàn Luật sư TP HCM, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16-1-2017 quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh casino có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho người chơi.

"Do đó, người chơi nếu không nhận đầy đủ, kịp thời các giải thưởng của doanh nghiệp kinh doanh casino thì có quyền làm thủ tục ra tòa án để giải quyết. Vì vậy, bà T. khởi kiện ra tòa án để giải quyết là đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, tại Điều 11 quy định đối tượng được phép chơi tại điểm kinh doanh casino là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Do đó, bà T. là người có quốc tịch Ý là đủ điều kiện vào chơi tại casino ở Phú Quốc"- luật sư Lễ phân tích.

