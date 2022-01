Nóng: Trung Quốc cho thông quan nhiều cửa khẩu, lối mở để giải cứu nông sản

Thứ Hai, ngày 10/01/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sáng 10/1, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã chính thức khôi phục thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới ở thành phố Đông Hưng (Quảng Ninh).

Thông tin trên vừa được Bộ Công thương phát đi. Đây là những cặp cửa khẩu, lối mở có ý nghĩa quan trọng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cả 2 bên, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao Km 3+4 (thuộc TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Theo đó, phía Quảng Tây cho biết, trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng nông sản và đông lạnh tồn đọng tại các cửa khẩu, lối mở này do bị tạm dừng thông quan từ ngày 21/12/2021 để rà soát và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Mỗi ngày, hàng nghìn xe container tắc dài tại các cửa khẩu, lối mở với Trung Quốc

Bộ Công thương cho biết, phía Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu cao đối với công tác phòng chống dịch và đề nghị Việt Nam cùng phối hợp để bảo đảm an toàn phương tiện và hàng hóa, nhất là nông sản và thực phẩm đông lạnh, coi đây là biện pháp quan trọng nhất để bảo đảm lưu thông hàng hóa không bị gián đoạn tại khu vực biên giới.

Do vậy, với phương châm "an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn", Bộ Công thương một lần nữa khuyến nghị các địa phương vùng trồng, doanh nghiệp, các thương lái, lái xe đường dài tăng cường áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm quy trình sản xuất, bao gói, vận chuyển hàng hóa là tuyệt đối an toàn, theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch. Từ đó, giúp các bên liên quan mở và duy trì bền vững việc mở lại các cửa khẩu.

Các địa phương biên giới cũng cần tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát để bảo đảm quy trình an toàn hàng hóa, phương tiện được thực hiện một cách chính xác và nghiêm túc;

Bên cạnh đó, kiên quyết loại bỏ những lô hàng có biểu hiện vi phạm quy tắc phòng chống dịch để không làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng, đồng thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các lô hàng đó.

"Do dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu và trong khu vực, dự kiến quy trình thông quan tại tất cả các cửa khẩu sẽ còn tiếp tục được siết chặt.

Vì vậy, tiến độ thông quan sẽ không thể trở lại bình thường trong thời gian ngắn. Đòi hỏi, UBND các địa phương vùng trồng và các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn cần chủ động theo dõi sát tình hình để có biện pháp điều tiết sản xuất, thu hoạch, đặc biệt là điều tiết lượng hàng đưa lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan, tránh để phát sinh tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu gây thiệt hại cho tất cả các bên", Bộ Công thương nhấn mạnh.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nong-trung-quoc-cho-thong-quan-nhieu-cua-khau-loi-mo-de-giai-cuu-non...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nong-trung-quoc-cho-thong-quan-nhieu-cua-khau-loi-mo-de-giai-cuu-nong-san-d538724.html