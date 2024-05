Cháy ngùn ngụt tại căn hộ tầng 14 chung cư ở Hà Nội

Chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Ngày 23/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 11h20 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại chung cư The Vesta, ở phường Phú Lãm.

Đám cháy xuất phát từ một căn hộ tầng 14 chung cư The Vesta cao 18 tầng nổi, 1 tầng hầm. Thời điểm xảy ra cháy, lửa kèm khói bốc cao ngùn ngụt ra phía bên ngoài, nhiều mảnh vụn từ vụ cháy rơi xuống khu vực bên dưới. Khói đen ám tường nhiều căn hộ phía trên tòa chung cư.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã xuống hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở dập tắt.

Theo Công an quận Hà Đông, thời điểm xảy ra cháy trong căn hộ chung cư không có ai. Đám cháy được công an xác định do chập điện tại phòng ngủ. Vụ cháy rất may không có thiệt hại gì về người.

