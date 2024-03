Hà Nội xem xét kỷ luật các đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân

Sáng 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVII đã tổ chức hội nghị chuyên đề cho ý kiến về Quy hoạch thủ đô Hà Nội, điều chỉnh đầu tư công và xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận về các giải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; góp ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô, đảm bảo chất lượng tốt nhất để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, trong bài phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh vụ cháy chung cư mini khiến 56 người bị thiệt mạng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra ngày 12-9-2023.

Chung cư mini ở quận Thanh Xuân bị cháy khiến 56 người thiệt mạng (Ảnh: PLO)

Liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình tại địa phương.

Đồng thời Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm, ổn định tình hình.

Sau khi ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng trên địa bàn, ngày 5-2 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các kết luận kiểm tra và kế hoạch tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ quận Thanh Xuân.

BCH Đảng bộ Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề vào ngày 27-3, trong đó có nội dung xem xét kỷ luật đảng viên vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Nội)

Trong đó tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng và 28 đảng viên. Công an TP.Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án, bước đầu khởi tố 7 bị can liên quan gồm chủ đầu tư công trình và 6 cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân đã thành lập các Đoàn kiểm tra và đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 8 tổ chức Đảng, 26 đảng viên thuộc thẩm quyền.

Theo Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, tại hội nghị này, BCH Đảng bộ Hà Nội tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, những nội dung trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô năm 2024 và những năm tiếp theo.

"Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp", ông Dũng yêu cầu

Trước đó, đêm 12-9-2023, tại chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đã xảy ra vụ cháy khiến 56 người thiệt mạng.

Chung cư mini này được cấp phép 6 tầng nhưng được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xây thành 9 tầng.

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, khởi tố 6 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng, UBND phường Khương Đình và Công an phường Khương Đình, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

