Cháy kho chứa đồ cũ, 1 người tử vong khi dập lửa

Sáng ngày 4-12, lực lượng chức năng TP. Tân An, Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ cháy kho trên đường Nguyễn Văn Tạo, TP Tân An.

Vào lúc 4 giờ sáng 4-12, tại hẻm 57, đường Nguyễn Văn Tạo, phường 4, TP. Tân An xảy ra vụ cháy kho chứa đồ cũ của gia đình ông H, (46 tuổi, làm nhân viên lái xe cho 1 ngân hàng trên địa bàn TP. Tân An).

Phát hiện kho bị cháy, ông H chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, trong lúc dập lửa, ông H bất cẩn đã ngã xuống tử vong.

Vụ hỏa hoạn cũng được khống chế sau đó. Tại hiện trường, thi thể ông H nằm trước cửa kho đồ cũ, bị cháy đen.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

