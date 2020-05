Cây xanh đè chết học sinh và những lần họa từ “trên trời rơi xuống” ở TP.HCM

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Không chỉ khi di chuyển trên đường mà khi đang tập thể dục, đang ngồi trước nhà,… nhiều người ở TP.HCM đã bị cây gãy, đổ đè chết.

Vụ tai nạn cây phượng cổ bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) khiến 18 học sinh gặp nạn, trong đó có 1 em tử vong tại bệnh viện, đã “báo động đỏ” cho tình trạng cây xanh gãy, đổ trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt khi TP.HCM đang bước vào mùa mưa, trong cơn mưa thường được cảnh báo có dông, lốc có thể gây gãy, đổ cây.

Thực tế trong những năm qua, nhiều người đã không may gặp nạn do sự cố gãy, đổ cây xanh. Dưới đây là những vụ việc từng gây xôn xao xã hội:

Bị cây xanh cao 14m đè trúng, tử vong

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào chiều 25/11 cách đây 2 năm, nhiều khu vực ở TP.HCM có mưa to, gió lớn, gây ngập hàng loạt tuyến đường. Trong mưa dông, có một trường hợp tử vong do bị cây đổ trúng người.

Cây xanh cao hơn 14m ngã, đổ đè chết người.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào lúc 14h15 ngày 25/11/2018. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc tổ 220 E, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hướng từ quận 7 ra quốc lộ 1A, anh N.V.T (48 tuổi, quê quán Đồng Tháp; tạm trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) bị một cây xanh cao hơn 14m đổ xuống đè lên người khiến anh tử vong tại bệnh viện.

Đang tập thể dục trong công viên, bị nhánh cây đè chết

Trước đó 2 năm, bà T.T.N.M (60 tuổi, ngụ quận 1) là thành nạn nhân của một nhánh cây gãy ở Công viên Tao Đàn. Theo đó, khoảng 9h30 ngày 26/8/2016, bà M. đang đi bộ tập thể dục trong Công viên Tao Đàn thì bất ngờ bị một nhánh cây gãy đè lên người, dẫn tới tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Nhiều nhánh cây từng rơi từ trên cao xuống ở Công viên Tao Đàn.

Nhiều năm trước, những người đi bộ tập thể dục trong Công viên Tao Đàn từng có phen kinh hoàng khi nhánh cây dầu có đường kính hơn 0,6m, dài gần 20m, tán rất rộng, rơi từ độ cao gần 50m xuống đường. Dù vụ việc này không gây thương vong nhưng đó như lời cảnh báo trước cho các tai nạn do cây gãy, đổ.

Bị cây dầu cổ thụ đè chết khi đang ngồi trước nhà

Sau vụ việc ở Công viên Tao Đàn chỉ 2 ngày, lại có thêm một nạn nhân gặp nạn trên đường An Dương Vương (quận 5, TP.HCM). Cụ thể, khoảng 16h ngày 28/8/2016, khi trời đang đổ mưa lớn cùng gió giật mạnh, cây dầu cổ thụ trên vỉa hè trước số nhà 327 An Dương Vương (phường 3, quận 5) bất ngờ bật gốc rồi đổ ngang đường.

Một cây dầu cổ thụ đè chết người vào năm 2016.

Tại hiện trường, thân cây đổ hẳn ra đường, đè trúng chiếc ô tô 4 chỗ và 8 chiếc xe máy dựng trước căn nhà số 344 và 342 An Dương Vương. Vụ việc khiến anh T.M.K (25 tuổi) đang ngồi trước nhà số 342 bị cây ngã trúng, gây chấn thương sọ não và đã qua đời tại bệnh viện. Sự cố cây đổ còn khiến 3 căn nhà dân bị ảnh hưởng.

Cây lim ngã đè 3 người: Mẹ chết, 2 con bị thương

Trước đó, khoảng 15h ngày 17/8/2014, nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) ngã trơ gốc ra đường. Ở sự việc này, chị N.T.N (36 tuổi; ngụ đường Cách Mạng tháng 8, quận 10) đang chở 2 con nhỏ lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một cây lim đè lên cả người lẫn xe.

Gốc cây lim cướp đi sinh mạng của người mẹ và làm 2 con bị thương.

Mẹ con chị N. được người đi đường và cư dân địa phương chạy đến ứng cứu, đưa ra khỏi những tán cây nằm nghiêng ngã trên đường. Chị N. và các con được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến chiều tối cùng ngày, chị N. đã tử vong do đa chấn thương.

Đang ăn bánh mì, bị cây đè tử vong

Khoảng 7h ngày 7/8/2017, chị L.T.D (25 tuổi, quê Bạc Liêu) đang ngồi ăn bánh mì ven đường B (đoạn trước Công ty Domex Việt Nam) tại lô số 27 - Khu chế xuất Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì bị nhánh cây dầu rơi đè lên người, nằm gục tại chỗ. Nhánh cây dầu bị gãy dài gần 10m, rơi từ độ cao khoảng 50m. Khi đó, tại khu vực xảy ra vụ việc có gắn bảng cảnh báo đề phòng cây gãy, đổ.

Nhánh cây rơi trúng khiến nữ công nhân tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Thắng, quận Thủ Đức. Tại đây, các bác sĩ xác định nạn nhân bị gãy chân, gãy xương sườn thứ 3 đến thứ 7, gãy cổ, dập lá lách, chấn thương sọ não,… Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau gần 1 ngày nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ, chị D đã không qua khỏi do bị thương quá nặng.

