Cảnh tượng hàng chục thanh niên dùng vợt hứng tiền gây náo loạn cả khu phố

Hình ảnh được ghi nhận vào chiều 6/9 (ngày 15/7 âm lịch) trên một số tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn, TPHCM.

Hàng chục người lao vào giành giật tiền 'cúng cô hồn' ở khu Chợ Lớn. Ảnh: TK

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 âm lịch còn gọi là ngày Xá tội vong nhân hay lễ Vu Lan. Ngoài ý nghĩa tri ân tổ tiên, cầu siêu cho vong linh, người dân Nam Bộ còn duy trì tục lệ “giật cô hồn” như một cách chia sẻ, ban phát lộc.

Đặc biệt tại khu vực Chợ Lớn, nhiều tiểu thương thường thực hiện nghi lễ cúng và tung tiền, bánh kẹo ra đường.

Ghi nhận tại vòng xoay Phùng Hưng (phường Chợ Lớn), hàng chục người dân đã tụ tập để chờ cướp đồ cúng và tiền lộc (còn gọi là giật cô hồn). Trong số này phần lớn là thanh niên, chuẩn bị sẵn vợt để hứng được nhiều tiền lộc.

Khi gia chủ rải tiền xuống đường, lập tức đám đông lao tới, xô đẩy, tranh giành. Trong đó, có trường hợp còn mang theo vật dụng giống hung khí tự chế để thị uy, gây mất an toàn và khiến người dân xung quanh lo lắng.

Nhiều thanh niên chuẩn bị sẵn vợt để giành được nhiều tiền lộc. Ảnh: NT

Một số thanh niên cầm theo vật dụng giống hung khí để giành giật tiền 'cúng cô hồn'. Ảnh: VT

Việc giành giật tiền trên đường phố gây mất an toàn giao thông và mất an ninh.

Anh Khôi (21 tuổi, phường Chợ Lớn) cho biết đã kiếm được khoảng 60.000 đồng chỉ sau vài phút chen lấn.

Lo sợ sự biến tướng của một nghi thức truyền thống, lực lượng chức năng đã có mặt để giải tán đám đông.

Nhận thấy việc rải tiền làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của việc phát lộc, gây rủi ro khó lường nên một chủ hộ kinh doanh đã chuẩn bị các phần quà để phát cho người dân.

Các phần quà phát cho người có hoàn cảnh khó khăn thông qua phiếu nhận quà gồm gạo, đường, muối, dầu ăn.

Các phần quà được gửi đến những người dân khó khăn quanh khu vực. Việc các gia đình chuyển sang những hình thức phát lộc như tặng quà, lì xì trực tiếp góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.