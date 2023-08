Cận cảnh 'rốn lũ' trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Trước đó, làm việc với lãnh đạo các sở, ban ngành chức năng tỉnh Bình Thuận, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết Đặng Hùng Thái khẳng định, nguyên nhân ngập nặng là do mưa lớn và nước từ đập sông Phan xả về, không phải do vấn đề đặt cống hay thiết kế công trình. Đại diện Công ty CP Tư vấn Xây dựng 533 (đơn vị tư vấn thiết kế) cho rằng, cao tốc ngập còn do cây cối mọc nhiều ở ven sông Phan gây cản trở dòng chảy. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân Trác Xuân Cường khẳng định, ý kiến của đại diện ban quản lý và đơn vị tư vấn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết không chính xác, bởi cây cối mọc tự nhiên hai bên bờ không ảnh hưởng nhiều đến dòng chảy của sông Phan. Ông Cường cho rằng, độ dốc hạ cốt nền đường cao tốc qua đoạn vừa bị ngập quá thấp có thể là nguyên nhân gây ngập nên cần đánh giá lại khâu thiết kế. Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận, đoạn đường trũng nhưng chỉ đặt một cống thoát nước rộng 2,5 m x 2,5 m là quá nhỏ, khó đảm bảo thoát nước khi mưa lớn. Ngoài ra, mực nước sông dâng lên do mưa lũ cũng cần được đơn vị tư vấn tính toán lại để thiết kế cống phù hợp hơn. Đặc biệt, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận khẳng định, đơn vị tư vấn thiết kế lấy số liệu của đỉnh lũ sông Phan năm 1992 để tính toán hạng mục thoát nước qua đoạn này là chưa toàn diện bởi đỉnh lũ của sông Phan vào năm 1999 cao hơn nhiều so với năm 1992. Ngoài ra, độ dốc của đường cao tốc qua đoạn vừa bị ngập thiết kế quá sâu, đến mức không cần thiết.