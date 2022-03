Cận cảnh chiếc ca nô vỡ toác mũi, mình đầy thương tích sau thảm nạn khiến 17 người chết

Sau tai nạn kinh hoàng khiến 17 hành khách tử vong, chiếc ca nô trôi dạt trên biển. Lực lượng chức năng vừa đưa chiếc ca nô này vào bờ để tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng đưa chiếc ca nô kí hiệu QNa 1152 vào khu vực bãi cạn, tiến hành khám nghiệm.

Ca nô số hiệu QNa-1152 được kéo vào khu vực bãi cạn cách bờ biển Cửa Đại khoảng 150m.

Phần mũi ca nô vỡ toác, lòi nhiều vật dụng, thiết bị.

Toàn bộ cửa kính hai bên hông và phía trước ca nô vỡ nát.

Phần hông chiếc ca nô hư hỏng.

Bên trong ca nô, khu vực ghế ngồi hư hỏng hoàn toàn, phần trần bị dập nát. Dây điện bung bật ngổn ngang.

Ngoài ra, có vết đứt gãy chạy dọc từ đuôi ca nô đến giữa thân tàu. Đáy tàu có nhiều mảnh vỡ lớn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân xảy ra vụ lật ca nô du lịch khiến 17 người tử vong trên biển Cửa Đại. “Hiện nay chưa xác định lý do tại sao tàu bị vỡ, chưa xác định được có va đập hay lý do khác. Chúng tôi sẽ tiến hành trưng cầu giám định, cũng như tiến hành các bước nghiệp vụ để xác định nguyên nhân” – ông Lai thông tin.

Theo điều tra ban đầu của Công an, ca nô du lịch số hiệu QNa – 1152 của Công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (SN 1970, trú P.Cửa Đại, TP. Hội An) điều khiển chở 39 người trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên, xuất bến Cù Lao Chàm từ 14h ngày 26/2, để vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại 1 hải lý, ca nô bị sóng lớn đánh lật, khiến 17 người tử vong.

Phương tiện ca nô QNa - 1152 được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19/01/2023, trọng tải toàn phần, số lượng người người được phép chở sức kéo đẩy là 4,1 tấn, tương ứng 35 hành khách. Thuyền trưởng Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật ca nô khiến 17 người chết.

Nguồn: https://tienphong.vn/can-canh-chiec-ca-no-vo-toac-mui-minh-day-thuong-tich-sau-tham-nan-khien-17-nguoi-chet-post1419895.tpo