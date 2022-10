"Cầm nhầm" đồng hồ ở Nội Bài, bay vào Tân Sơn Nhất vẫn không thoát

Vị khách bị tình nghi được giữ lại khi máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất (TP HCM), chiếc đồng hồ sau đó được giao lại cho chủ sở hữu tài sản.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết từ đầu năm đến nay, cán bộ sân bay Nội Bài đã nhặt được và trao trả cho 2.221 lượt hành khách bỏ quên tài sản tại sân bay. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào hành khách cũng may mắn tìm lại được ngay vì trên thực tế có những trường hợp khách khác khi "cầm nhầm" tài sản đã di chuyển đến các sân bay khác gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Khu vực kiểm tra soi chiếu an ninh là một trong những nơi hành khách hay để thất lạc đồ - Ảnh minh họa

Đơn cử câu chuyện đêm qua, 22 giờ 25 ngày 27-10, một hành khách đi chuyến bay VJ165 HAN-SGN dự kiến cất cánh lúc 23 giờ 20 trình báo bị thất lạc 1 chiếc đồng hồ dây kim loại màu vàng hiệu SUNRISE SWISS để quên trong khay tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh.

Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài kiểm tra camera và phát hiện một hành khách khác đã cầm chiếc đồng hồ trên và lên chuyến bay VJ155 HAN-SGN cất cánh 22 giờ 30 cùng ngày.

Ngay lập tức lực lượng An ninh hàng không Nội Bài kết nối với lực lượng An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, vị khách bị tình nghi được giữ lại khi máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, chiếc đồng hồ sau đó được giao lại cho chủ tài sản, vụ việc được bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý.

Trước đó, lực lượng an ninh hàng không Nội Bài cũng vừa làm rõ, hỗ trợ nữ hành khách lấy lại hơn 30 triệu đồng bị một nam hành khách "cầm nhầm".

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 26-10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu Nhà ga hành khách T1, chị Nguyễn Thị Thu Hường, nhân viên Đội An ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, nhận được ý kiến trình báo của một nữ hành khách tên là T.H.Y. đi chuyến bay QH245 HAN-SGN về việc thất lạc 1 ví trong có tổng số tiền là 32,5 triệu đồng.

Chị Hường ngay lập tức báo cáo cán bộ trực đội, anh Trần Đình Trung, Phó đội trưởng Đội An ninh soi chiếu quốc nội, đã chỉ đạo toàn ekip phối hợp với bộ phận trực giám sát camera – Đội An ninh cơ động để kiểm tra hệ thống camera.

Anh Phạm Mạnh Hải, Tổ phó - Đội An ninh soi chiếu quốc nội, báo cáo anh Trần Đình Trung, Đội phó, về các tình huống trong ca trực. Ảnh minh họa

Ngay lập tức, tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC) Nhà ga hành khách T2, anh Nguyễn Mạnh Cường, Tổ phó tổ camera giám sát an ninh, huy động ekip trực nhanh chóng vào cuộc, nhận dạng chiếc ví theo mô tả của khách, truy vết kỹ lưỡng, khoanh vùng và phát hiện 1 khách nam giới đã nhặt được chiếc ví trên. Vị khách nam này đã đút chiếc ví vào túi của mình, di chuyển đến một số vị trí trong khu vực cách ly và sau đó vào nhà vệ sinh. Ở đầu này, tại Nhà ga hành khách T1, ekip của anh Trung, chị Hường cùng với anh Phạm Mạnh Hải, Nguyễn Hồng Sơn - Đội An ninh soi chiếu quốc nội đã khẩn trương phối hợp để xử lý vụ việc.

Nghi ngờ vị khách có thể có những hành vi bất thường đối với chiếc ví, Đội An ninh soi chiếu quốc nội đã báo ngay cho lực lượng An ninh cơ động cùng tham gia tìm kiếm. Như dự đoán, vị khách nam đã rút toàn bộ tiền trong ví và vứt lại chiếc ví trong thùng rác.

Lúc đầu, vị khách này nhất quyết không thừa nhận hành vi có ý định lấy ví của người khác, song với đầy đủ hình ảnh, chứng cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh hàng không đã buộc người này thừa nhận hành vi và trao trả lại tài sản bỏ quên cho vị khách nữ trên. Vụ việc được bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Nữ hành khách T.H.Y. kể "đã rất hoang mang, lo sợ" khi thất lạc chiếc ví vì đó là số tiền chị mang vào TP HCM để chữa bệnh. Chị Y. vô cùng cảm kích và gửi lời cảm ơn tới ekip nhân viên soi chiếu an ninh quốc nội, ekip trực camera giám sát an ninh - Cảng HKQT Nội Bài, chị đề nghị "Lãnh đạo quan tâm và khen thưởng các đồng chí đang làm nhiệm vụ an ninh. Chúng tôi rất cảm kích sự nhiệt tình của các anh chị. Tôi xin chân thành cảm ơn".

"Khách vui làm chúng tôi vui lây và thấy công việc thêm ý nghĩa. Đó cũng chính là nguồn năng lượng giúp chúng tôi cũng như toàn thể những người lao động tuyến đầu có thêm động lực để làm tốt nhiệm vụ, hỗ trợ được hành khách hiệu quả hơn", anh Trần Đình Trung, Phó đội trưởng Đội An ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, chia sẻ.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, hệ thống camera được trang bị đầy đủ tại các vị trí của nhà ga, lực lượng giám sát 24/7 và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, đơn vị, gần như mọi hành vi "cầm nhầm" tài sản của người khác đều được phát hiện, truy vết và bàn giao xử lý theo quy định.

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2022, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện, phối hợp với các lực lượng để xử lý và trao trả lại cho chủ tài sản đối với 75 vụ khách có dấu hiệu cố tình "cầm nhầm" hành lý của khách khác, trong đó có 63 vụ khách lấy đồ của khách khác tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh, 8 vụ tại khu vực cách ly, 4 vụ tại khu vực công cộng.

Để hỗ trợ hiệu quả cho hành khách trong việc tìm kiếm hành lý thất lạc, bỏ quên tại sân bay, Nội Bài đã bố trí Phòng hành lý thất lạc, trực 24/7 tại sảnh E Nhà ga hành khách T1. Tại đây mọi hành lý thất lạc, bỏ quên của hành khách được mã hóa, đăng tải hằng ngày trên trang http://bags.noibaiairport.vn/ giúp hành khách dễ dàng tra cứu và tìm kiếm. Hành khách có thể gọi điện cho Phòng hành lý thất lạc theo số hotline 0983774546 hoặc gửi Email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com , nhân viên trực sẽ hỗ trợ tra cứu ban đầu và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Một số hình ảnh về công việc của an ninh hàng không sân bay Nội Bài (Ảnh: NIA):

